Denuncian ante la FGR allanamiento y robo perpetrado por militares en domicilio de la colonia Viveros

Destruyeron el sistema de videovigilancia, robaron diversos objetos y los intimidó durante un operativo realizado al mediodía del domingo. #NuevoLaredo #Tamaulipas #FGR #EjércitoMexicano #SEDENA #DerechosHumanos #SeguridadPública #Justicia #DenunciaCiudadana #Allanamiento #Robo #Amenazas #ViolenciaInstitucional #Investigación #EstadoDeDerecho #Transparencia #RendiciónDeCuentas #AccesoALaJusticia #Periodismo #Noticias #México

Nuevo Laredo, Tam .— Una mujer y su inquilino presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de personal del Ejército Mexicano por allanar su domicilio en la colonia Viveros, donde ocasionaron daños materiales, destruyeron el sistema de videovigilancia, robaron diversos objetos y los intimidó durante un operativo realizado al mediodía del domingo.

La FGR inició la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001259/2026 por los delitos de allanamiento de morada, robo y daños en propiedad ajena, perpetrados por los militares, que ocultaban sus rostros con pasamontañas, para evitar ser identificados.

Los hechos ocurrieron en la vivienda ubicada en avenida Insurgentes 1516. La propietaria, Leslie Hernández, de 32 años, relató que ella y sus hijas dormían cuando escucharon que golpeaban la puerta. Afirmó que, al no abrir de inmediato, los elementos militares derribaron el acceso e ingresaron a la vivienda. “Mi niña me despertó porque escuchaba que estaban tocando la puerta. Como no abrimos, ellos tumbaron la puerta y se metieron hasta los cuartos de nosotros”, declaró.

La denunciante denunció que los militares destruyeron tres cámaras de videovigilancia, además del portón y las puertas del domicilio. Asimismo, robaron la grabadora digital (DVR) del sistema de seguridad y el cableado correspondiente. “Se llevaron la grabadora de las cámaras y al señor también le quitaron el teléfono”, afirmó.

Por su parte, Salomón Luria Jiménez, de 54 años y quien renta la planta alta del inmueble, declaró que fue sorprendido mientras descansaba y que varios soldados ingresaron hasta su habitación para revisar sus pertenencias. “Cuando me di cuenta ya estaban dentro del cuarto. Revisaron todo, no encontraron nada más que mis herramientas”, relató el albañil.

Salomón señaló que antes de huir, los militares lo obligaron a grabar un video en el que manifestara que no había sido agredido ni afectado durante el operativo. “Me dijeron que tenía que decir que no me habían hecho nada.

Después, cuando acomodé mis cosas, ya no encontré mi teléfono; se lo habían llevado”, denunció. Agregó que los militares justificaron su ingreso argumentando que habían recibido un reporte de una persona pidiendo auxilio, aunque, según afirmó, en el domicilio no ocurría ninguna situación de emergencia. También indicó que los elementos portaban el rostro cubierto y que no logró identificar las unidades oficiales.

Las víctimas señalaron que, además de los daños materiales y el robo, fueron objeto de amenazas e intimidaciones, por lo que decidieron acudir ante la FGR para denunciar a los militares por allanamiento de morada, amenazas, daños en propiedad ajena, robo y violaciones a derechos humanos.

La investigación será determinante para esclarecer lo ocurrido, garantizar el debido proceso y asegurar la protección de los derechos de los denunciantes, quienes señalaron tener temor que el personal castrense regrese para cumplir con sus amenazas.

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