Vuelca automóvil tras chocar con tractocamión que circulaba con preferencia

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso percance vial registrado generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito, luego de que un automóvil particular terminara volcado tras colisionar con un tractocamión en un cruce urbano.

El accidente se presentó en la intersección de las calles Magnolia y Lirios, donde un Kia Soul modelo 2011, conducido por Jonathan, de 19 años de edad, colisionó con un tractocamión International modelo 2020. A consecuencia del impacto, la unidad ligera perdió estabilidad y acabó con las llantas hacia arriba, causando daños materiales de consideración.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor del vehículo particular circulaba de sur a norte por la calle Lirios sin extremar precauciones, lo que derivó en la colisión lateral con la pesada unidad, manejada por Crisanto, de 43 años, quien transitaba con preferencia de paso.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar a los involucrados, confirmando que ninguno presentó lesiones que requirieran traslado hospitalario, pese a lo aparatoso del siniestro. Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el aseguramiento del área y el levantamiento del informe correspondiente para deslindar responsabilidades.

La circulación en el sector se vio afectada durante varios minutos, mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas y restablecer el flujo vehicular.