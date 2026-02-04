Localizan adulto mayor sin vida en estacionamiento comercial junto a HEB

La persona fue identificada como Ricardo René, de 60 años de edad, quien se encontraba en una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2013. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró en un sector de alta afluencia comercial de la ciudad, luego de que fuera localizado sin vida un adulto mayor dentro de un vehículo estacionado, sin indicios visibles de violencia.

El hecho se reportó en el área contigua a un establecimiento comercial ubicado junto a HEB Reforma, donde clientes y transeúntes alertaron al número de emergencias 911 al notar que una persona permanecía inmóvil al interior de una camioneta. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes tras la revisión confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La persona fue identificada como Ricardo René, de 60 años de edad, quien se encontraba en una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2013. De acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, presuntamente derivadas de un problema cardíaco.

Elementos de la Guardia Estatal acordonaron el área para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales, mientras que personal de la Policía Investigadora y Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la integración del expediente.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local donde se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá confirmar oficialmente la causa del deceso conforme a los protocolos legales establecidos.