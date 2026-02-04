Francia abandona Zoom y Teams mientras Europa busca autonomía digital de EU

LONDRES.- En Francia, los funcionarios públicos dejarán de usar Zoom y Teams para adoptar un sistema de videoconferencia de producción nacional. Los soldados en Austria están utilizando software de código abierto para redactar informes porque el ejército dejó de usar Microsoft Office. Los burócratas en un estado alemán también han recurrido a software gratuito para su trabajo administrativo.

En toda Europa, los gobiernos e instituciones están buscando reducir el uso de servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y están recurriendo a alternativas nacionales o gratuitas. El impulso por la “soberanía digital” está ganando atención a medida que la administración Trump adopta una postura cada vez más beligerante hacia el continente, destacada por las recientes tensiones sobre Groenlandia que intensificaron los temores de que los gigantes de Silicon Valley pudieran verse obligados a cortar el acceso.

Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y los temores de que Europa no esté haciendo lo suficiente para mantenerse al día con el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y China también están alimentando esta tendencia.

El gobierno francés mencionó algunas de estas preocupaciones cuando anunció la semana pasada que 2,5 millones de funcionarios públicos dejarían de usar herramientas de videoconferencia de proveedores estadounidenses, incluidas Zoom, Microsoft Teams, Webex y GoTo Meeting, para 2027 y cambiarían a Visio, un servicio francés.

El objetivo es “poner fin al uso de soluciones no europeas, garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones electrónicas públicas al confiar en una herramienta poderosa y soberana”, decía el anuncio.

“No podemos arriesgarnos a que nuestros intercambios científicos, nuestros datos sensibles y nuestras innovaciones estratégicas queden expuestos a actores no europeos”, señaló en un comunicado de prensa David Amiel, ministro de la función pública de Francia.

Microsoft dijo que continúa “colaborando estrechamente con el gobierno en Francia y respeta la importancia de la seguridad, la privacidad y la confianza digital para las instituciones públicas”.

La empresa indicó que está “enfocada en proporcionar a los clientes una mayor elección, una protección de datos más sólida y servicios en la nube resilientes, asegurando que los datos permanezcan en Europa, bajo la ley europea, con protecciones robustas de seguridad y privacidad”.

Zoom, Webex y GoTo Meeting no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El presidente francés Emmanuel Macron lleva años impulsando la soberanía digital. Pero ahora hay mucho más “impulso político detrás de esta idea ahora que necesitamos reducir el riesgo de la tecnología estadounidense”, comentó Nick Reiners, analista senior de geotecnología en el Grupo Eurasia.

“Se siente como si hubiera un verdadero cambio de zeitgeist”, expresó Reiners.

Fue un tema candente en la reunión anual del Foro Económico Mundial de las élites políticas y empresariales globales el mes pasado en Davos, Suiza. La funcionaria de la Comisión Europea para la soberanía tecnológica, Henna Virkkunen, dijo a una audiencia que la dependencia de Europa en otros “puede ser convertida en arma contra nosotros”.

“Por eso es tan importante que no dependamos de un solo país o una sola empresa cuando se trata de campos muy críticos de nuestra economía o sociedad”, manifestó, sin nombrar países o empresas.

Un momento decisivo llegó el año pasado, cuando la administración Trump sancionó al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional después de que el tribunal, con sede en La Haya, Holanda, emitió una orden de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un aliado del presidente Donald Trump.

Las sanciones llevaron a Microsoft a cancelar el correo electrónico de Karim Khan en la CPI, un movimiento que fue reportado por primera vez por The Associated Press y que desató temores de un “interruptor de apagado” que las grandes empresas tecnológicas pueden usar para desactivar el servicio a voluntad.

Microsoft sostiene que se mantuvo en contacto con la CPI “a lo largo del proceso que resultó en la desconexión de su funcionario sancionado de los servicios de Microsoft. En ningún momento Microsoft dejó de prestar o suspendió sus servicios a la CPI”.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha buscado repetidamente fortalecer los lazos transatlánticos, dijo la oficina de prensa de la compañía, y señaló una entrevista que hizo el mes pasado con CNN en Davos en la que dijo que los empleos, el comercio y la inversión, así como la seguridad, se verían afectados por las divisiones sobre Groenlandia.

“Europa es el mayor mercado del sector tecnológico estadounidense después del propio Estados Unidos. Todo depende de la confianza. La confianza requiere diálogo”, afirmó Smith.

Otros incidentes han contribuido a los cambios. Hay una creciente sensación de que los repetidos esfuerzos de la UE para controlar a los gigantes tecnológicos como Google con multas antimonopolio de gran envergadura y libros de reglas digitales no han hecho mucho para frenar su dominio.

El multimillonario Elon Musk también es un factor. Los funcionarios están preocupados por depender de su sistema de internet satelital Starlink para las comunicaciones en Ucrania.

Washington y Bruselas han discutido durante años acuerdos de transferencia de datos, desencadenados por las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, sobre el ciberespionaje estadounidense.

Como ahora los servicios en línea están principalmente alojados en la nube a través de centros de datos, los europeos temen que su información esté vulnerable.

Los proveedores de nube estadounidenses han respondido estableciendo operaciones de “nube soberana”, con centros de datos ubicados en países europeos, propiedad de entidades europeas y con acceso físico y remoto solo para personal residente de la Unión Europea.

La idea es que “solo los europeos puedan tomar decisiones para que no puedan ser coaccionados por Estados Unidos”, comentó Reiners.

El año pasado, el estado alemán de Schleswig-Holstein migró 44.000 bandejas de entrada de empleados de Microsoft a un programa de correo electrónico de código abierto. También cambió del sistema de intercambio de archivos SharePoint de Microsoft a Nextcloud, una plataforma de código abierto, e incluso está considerando reemplazar Windows con Linux y los teléfonos y videoconferencias con sistemas de código abierto.

“Queremos independizarnos de las grandes empresas tecnológicas y garantizar la soberanía digital”, anunció el ministro de Digitalización, Dirk Schrödter, en octubre.

El año pasado, la ciudad francesa de Lyon dijo que implementaría software de oficina gratuito para reemplazar a Microsoft. El gobierno de Dinamarca y las ciudades de Copenhague y Aarhus también han estado probando software de código abierto.

“Nunca debemos hacernos tan dependientes de tan pocos que ya no podamos actuar libremente”, escribió en LinkedIn la ministra de Asuntos Digitales de Dinamarca, Caroline Stage Olsen, el año pasado. “Demasiada infraestructura digital pública está actualmente atada a muy pocos proveedores extranjeros”.

El ejército austriaco dijo que también ha cambiado a LibreOffice, un paquete de software con procesador de textos, hoja de cálculo y programas de presentación semejantes a Word, Excel y PowerPoint de Microsoft 365.

The Document Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Alemania que está detrás de LibreOffice, dijo que el cambio del ejército “refleja una creciente demanda de independencia de proveedores únicos”. Los informes también dijeron que el ejército estaba preocupado porque Microsoft estaba moviendo el almacenamiento de archivos en línea a la nube: la versión estándar de LibreOffice no está basada en la nube.

Algunas ciudades y regiones italianas adoptaron el software hace años, dijo Italo Vignoli, portavoz de The Document Foundation. En ese entonces, el atractivo era no tener que pagar por licencias de software. Ahora, la razón principal es evitar quedar atrapado en un sistema propietario.

“Al principio, era: ahorraremos dinero y, por cierto, obtendremos libertad”, dijo Vignoli. “Hoy es: seremos libres y, por cierto, también ahorraremos algo de dinero”.