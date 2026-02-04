Reúne Trump a Petro tras tensiones diplomáticas recientes en la Casa Blanca

El presidente colombiano Gustavo Petro llega al palacio presidencial de Panamá, en Ciudad Panamá, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump se reunió el martes con su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca, un amistoso encuentro de casi dos horas apenas unas semanas después de que el mandatario estadounidense amenazó con emprender acciones militares contra la nación sudamericana y acusar a Petro de inundar Estados Unidos con cocaína.

Trump señaló al concluir el encuentro que él y Petro no habían sido “los mejores amigos”, dejando entrever que se había sentido insultado por el presidente de Colombia porque no lo conocía y nunca se habían reunido.

Pero después cambió de opinión, diciendo: “Tuvimos una muy buena reunión. Pienso que fue fantástico”.

El mandatario añadió que discutieron una posible cooperación en operaciones contra el narcotráfico y varios otros temas.

La reunión se produjo después de que Trump dijera que Petro —quien ha mantenido sus críticas a Trump y la operación estadounidense para capturar al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro— se ha mostrado más dispuesto a trabajar con su gobierno para frenar el flujo de drogas ilegales desde Colombia.

Los buenos sentimientos parecían ser mutuos.

Petro publicó en X una foto del libro de Trump “The Art of the Deal”, con una dedicatoria firmada que decía: “Eres genial”. El presidente de Colombia escribió irónicamente: “¿Qué me quiso decir Trump con esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

Petro también señaló en una entrevista con Radio Caracol de Colombia que le pidió a Trump que ayude a mediar en una guerra comercial entre su país y Ecuador.

Sin embargo, aún se ciernen las malas relaciones del pasado. De hecho, en los días previos a la reunión del martes, el izquierdista Petro continuó arremetiendo contra Trump, a quien calificó de “cómplice de genocidio” en la Franja de Gaza, mientras afirmaba que la captura de Maduro fue un secuestro.

Y antes de partir rumbo a Washington, Petro llamó a los colombianos a salir a las calles de Bogotá durante la reunión en la Casa Blanca. El martes por la tarde tiene programada una conferencia de prensa en la embajada colombiana en Washington.

Petro llegó acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y el embajador Daniel García-Peña, mientras que Trump estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano por Ohio Bernie Moreno, quien nació en Colombia.

Minutos antes del inicio de la reunión, la oficina de Petro compartió un video en donde el mandatario se describió a sí mismo como un político que ha denunciado y procesado a narcotraficantes.

Acompañado por una de sus hijas y su nieta, lamentó que la mayoría de sus hijos vivan en el exilio fuera de Colombia debido a la lucha que libra contra el narcotráfico.

Ha habido un cambio en las relaciones entre EEUU y Colombia

Históricamente, Bogotá ha sido un aliado de Washington. En los últimos 30 años, Estados Unidos ha trabajado estrechamente con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, para arrestar a narcotraficantes, repeler a grupos rebeldes y fomentar el desarrollo económico en áreas rurales. Colombia también está designada por Estados Unidos como un importante aliado no perteneciente a la OTAN.

Pero las relaciones entre sus presidentes se han tensado por la acumulación de fuerzas estadounidenses en la región para realizar ataques militares mortales sin precedentes dirigidos a embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Al menos 126 personas han muerto en 36 ataques conocidos.

El gobierno de Trump anunció en octubre sanciones contra Petro, su familia y un miembro de su gobierno por acusaciones de participación en el comercio mundial de drogas.

El Departamento del Tesoro impuso las sanciones contra Petro; su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti.

Las sanciones, que tuvieron que ser levantadas para permitir que Petro viajara a Washington esta semana, se produjeron después de que Estados Unidos anunció en septiembre que, por primera vez en tres décadas, agregaría a Colombia a la lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas.

Luego vino la audaz operación militar del mes pasado para capturar a Maduro y su esposa para enfrentar cargos federales de conspiración de drogas, una acción que Petro ha denunciado enérgicamente. Tras la destitución de Maduro, Trump puso a Colombia en aviso y advirtió ominosamente a Petro que podría ser el siguiente.

Colombia está “dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”, dijo Trump sobre Petro el mes pasado. “Y déjenme decirles que no lo va a hacer por mucho tiempo”.

Pero unos días después, las tensiones se aliviaron un poco después de que ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en la que Trump dijo que Petro le explicó “la situación de las drogas y otros desacuerdos” y le extendió una invitación a la Casa Blanca.

Trump omite saludar a Petro, quien llega con regalos

El presidente colombiano dijo que utilizaría la reunión en parte para detallar sus iniciativas contra el narcotráfico. Y en un gesto diplomático en medio de las tensiones, funcionarios colombianos dijeron que Petro llegó con regalos —incluida una cesta indígena Wounaan característica de la región del Chocó y un vestido hecho a mano por artesanos indígenas de Nariño para la primera dama Melania Trump.

La oficina de Petro publicó una foto de Trump y Petro conversando mientras caminaban por la columnata hacia el Despacho Oval al inicio de la visita. García-Peña, enviado de Colombia a Washington, aparece en la imagen sosteniendo una copia del libro de Trump “The Art of the Deal”.

Trump omitió saludar a Petro a su llegada y posar para una fotografía con él frente al Pórtico Norte de la Casa Blanca antes de la prensa reunida, una escena habitual en las visitas de la mayoría de los líderes extranjeros. En su lugar, Petro llegó por una entrada lateral de la Casa Blanca minutos antes del inicio de su reunión programada.

No hicieron declaraciones conjuntas ante la prensa, algo que Trump suele hacer al inicio o al final de la mayoría de las visitas de otros dignatarios.