Investiga Francia a plataforma X por pornografía infantil y deepfakes

Autoridades realizaron cateos, citaron a Elon Musk a declarar y analizan presuntas violaciones a leyes de privacidad y contenidos

La página de inicio de X se ve en una computadora y un celular, el 16 de octubre de 2023 en 2023, en Sydney. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

PARÍS.- Las autoridades francesas registraron el martes las oficinas de la plataforma de redes sociales X como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfakes. También emitieron una citación para que el propietario de la compañía, el multimillonario Elon Musk, se presente a declarar.

X y la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, también son objeto de un creciente escrutinio por parte de la agencia reguladora de privacidad de datos de Reino Unido, la cual inició una investigación formal en torno al manejo de datos personales al momento de desarrollar y desplegar el chatbot de inteligencia artificial de Musk, Grok.

Grok, que fue creado por xAI y está disponible a través de X, provocó indignación global el mes pasado después de que generó una serie de imágenes de deepfake con alto contenido sexual en respuesta a solicitudes de usuarios de la red social.

La unidad de ciberdelitos de la fiscalía francesa abrió su investigación en enero del año pasado, según el comunicado. Indaga la presunta “complicidad” en la posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas con contenido sexual explícito, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar “entrevistas voluntarias” con Elon Musk y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el 20 de abril. También se ha citado a empleados de la plataforma X esa misma semana de abril para declarar como testigos, según el comunicado. Yaccarino fue directora general desde mayo de 2023 hasta julio de 2025.

En una publicación en la red social, X arremetió contra la redada en sus oficinas de París, calificándolas de “un acto de abuso de autoridad con el fin de alcanzar objetivos políticos ilegítimos en lugar de promover objetivos policiales legítimos con base en la impartición imparcial de justicia”.

También en X, la fiscalía de París confirmó los registros en curso y anunció que dejaría la plataforma, al tiempo que instaba a sus seguidores a unirse a otras redes sociales.

“En esta etapa, la conducción de la investigación se basa en un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar finalmente que la plataforma X cumpla con la ley francesa, ya que opera en el territorio nacional”, manifestaron los fiscales en un comunicado.

La agencia policial de la Unión Europea, Europol, “apoya a las autoridades francesas en esto”, dijo el portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, a The Associated Press, sin dar más detalles.

La investigación se abrió inicialmente después de que un legislador francés acusó en un reporte que los algoritmos sesgados en X probablemente habían distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

Posteriormente, se amplió después de que se dieron a conocer informes adicionales de que Grok supuestamente negaba el Holocausto y difundía versiones manipuladas de imágenes de personas reales para añadirles contenido sexual explícito, según el comunicado. La negación del Holocausto es un delito en Francia.

Grok escribió en un post ampliamente compartido en francés que las cámaras de gas en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron diseñadas para “desinfección con Zyklon B contra el tifus” y no para asesinatos masivos, un comentario asociado desde hace mucho tiempo con la negación del Holocausto.

En publicaciones posteriores en su cuenta de X, el chatbot reconoció que su respuesta anterior era incorrecta, dijo que había sido eliminada y señaló pruebas históricas de que el Zyklon B en las cámaras de gas de Auschwitz se utilizó para matar a más de 1 millón de personas.

Grok ha hecho comentarios antisemitas en el pasado. Luego de recibir una serie de quejas, la empresa de Musk eliminó publicaciones del chatbot que parecían alabar a Adolfo Hitler.

En Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información investiga si X y xAI cumplieron con la ley durante el procesamiento de datos personales y si Grok contaba con medidas para prevenir su uso en la generación de “imágenes manipuladas perjudiciales”.

“Los informes sobre Grok plantean preguntas sumamente preocupantes sobre cómo se han utilizado datos personales para generar imágenes íntimas o sexualizadas sin su conocimiento o consentimiento, y si se implementaron las salvaguardas necesarias para prevenir esto”, dijo William Malcolm, director ejecutivo del organismo.

No especificó cuál sería la sanción en caso de que la investigación llegue a determinar que las empresas incumplieron las leyes de protección de datos.

El regulador de medios de Reino Unido, Ofcom, inició una investigación por separado en torno a Grok el mes pasado.

Ofcom dijo el martes que todavía está en el proceso de recopilar evidencia y advirtió que la investigación podría llevar meses.

X también está bajo presión de la UE. El brazo ejecutivo del bloque de 27 naciones abrió una investigación el mes pasado después de que Grok difundió imágenes deepfake sexualizadas no consensuadas en la plataforma.

Bruselas ya ha impuesto a X una multa de 120 millones de euros (entonces 140 millones de dólares) por deficiencias bajo las amplias regulaciones digitales del bloque, incluidas las marcas de verificación azules que infringieron las reglas sobre “prácticas de diseño engañosas” que ponían en riesgo a los usuarios de ser víctimas de estafas y manipulaciones.

La empresa de exploración espacial y cohetes de Musk, SpaceX, anunció el lunes la adquisición de xAI en un acuerdo que también combinará a Grok, X y su empresa de comunicación satelital Starlink.