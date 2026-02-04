Impacta menor ebria vehículos en Segundo Anillo Periférico; provoca daños

El accidente ocurrió en la intersección del Bulevar Rea y el Segundo Anillo Periférico, frente a la colonia Los Olivos 2. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque registrado en uno de los cruces con mayor flujo vehicular del Segundo Anillo Periférico encendió las alertas de las autoridades de tránsito, luego de que una conductora menor de edad se viera involucrada en un percance que dejó severos daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

El accidente ocurrió en la intersección del Bulevar Rea y el Segundo Anillo Periférico, frente a la colonia Los Olivos 2, donde una camioneta Ford Explorer modelo 2011 colisionó contra otro vehículo al no respetarse la señalización vial. La unidad era conducida por Melina “A”, de 16 años de edad.

De acuerdo con el informe emitido por peritos de Tránsito, la adolescente circulaba de poniente a oriente sobre el Bulevar Rea y, al llegar al crucero semaforizado, avanzó pese a que la luz indicaba alto, lo que derivó en el impacto contra una camioneta Saturn Vue modelo 2005, manejada por José Manuel, quien transitaba de sur a norte con preferencia de paso.

Tras el choque, elementos de vialidad realizaron la prueba de alcoholemia a la conductora, confirmando la presencia de aliento alcohólico. Asimismo, se estableció que la menor no contaba con licencia de conducir y presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad, circunstancias que fueron asentadas en el parte oficial.

Las autoridades aseguraron los vehículos involucrados y dieron inicio a los procedimientos correspondientes para determinar responsabilidades y las sanciones aplicables conforme a la ley. El hecho volvió a poner en el centro del debate la conducción irresponsable y los riesgos de permitir que menores de edad manejen vehículos motorizados.