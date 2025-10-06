Viven padres de familia experiencia de empatía en el Centro de Autismo del DIF Nuevo Laredo

Más de 175 madres y padres de familia pudieron experimentar los retos, emociones y sensaciones que viven sus hijos dentro del espectro autista

Esta jornada se convirtió en un espacio de reflexión y aprendizaje, donde cada participante pudo acercarse aún más a la realidad de sus hijos. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de brindar herramientas a madres y padres de familia que les permitan comprender mejor a sus hijos y fortalecer los lazos familiares, el Centro de Autismo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo llevó a cabo la dinámica “Ponte en sus Zapatos”, una experiencia diseñada para generar empatía y sensibilización entre los padres de los pacientes.

A través de diversas pruebas y actividades sensoriales, más de 175 madres y padres de familia pudieron experimentar los retos, emociones y sensaciones que viven diariamente sus hijos dentro del espectro autista. Esta jornada se convirtió en un espacio de reflexión y aprendizaje, donde cada participante pudo acercarse aún más a la realidad de sus hijos, fortaleciendo la comunicación y la comprensión en el hogar.

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Nuevo Laredo,Claudette Canturosas Villarreal, destacó la importancia de este tipo de ejercicios que promueven la inclusión y el entendimiento familiar.

“A través de estas dinámicas, fortalecemos los lazos familiares y fomentamos una sociedad más empática e incluyente”, señaló

El Centro de Autismo del Sistema DIF Nuevo Laredo brinda atención semanal a 187 pacientes, ofreciendo servicios especializados en psicología, neurología, evaluaciones neuropsicológicas y talleres para padres; además de terapias conductual, sensorial, de rehabilitación física, de aprendizaje, neuromotora, de lenguaje y ocupacional.

El Centro de Autismo está ubicado en Laguna Madre No. 6328 y Laguna de San Julián, Col. Los Aztecas. Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 867 137 1512.

Con actividades que inspiran, el Sistema DIF Nuevo Laredo continúa tocando corazones y construyendo una comunidad más humana, empática e incluyente.