Esposo localiza sin vida a su mujer en Villas de San Miguel

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer fue encontrada sin vida por su esposo en su domicilio ubicado en la colonia Villas de San Miguel, lo que derivó en la intervención de autoridades investigadoras.

De acuerdo con el informe oficial, agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar alrededor de las 17:35 horas, tras recibir un reporte sobre una persona sin signos vitales. En el sitio localizaron una vivienda de un solo nivel y, en una habitación acondicionada como dormitorio, el cuerpo de una mujer de aproximadamente 58 años de edad, recostada sobre una cama. A la inspección preliminar no se advirtieron signos visibles de violencia.

La persona fue identificada como María Guadalupe “A”, de 58 años. Conforme a lo manifestado por su esposo, Gilberto “T”, la hoy occisa contaba con antecedentes médicos de hipertensión desde hacía 18 años, así como enfermedad de Huntington diagnosticada desde hace 16 años, lo que la mantenía en condición de postración. Indicó que alrededor de las 15:30 horas se percató de que la mujer no presentaba signos vitales, motivo por el cual realizó el reporte correspondiente al número de emergencias 911.

Durante la verificación en el lugar, se constató que el cuerpo presentaba una sonda de alimentación y de manera preliminar, el deceso se asocia a causas naturales vinculadas con su estado de salud.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la autopsia de ley, a efecto de establecer de manera oficial la causa del fallecimiento, en tanto las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.