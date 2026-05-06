Conductor ebrio provoca choque contra camión en la colonia Guerrero

El camión tipo plataforma fue proyectado hacia el frente, impactándose contra un poste de madera, mientras que la camioneta también colisionó contra un vehículo Mercury Sable que se encontraba estacionado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El camión tipo plataforma fue proyectado hacia el frente, impactándose contra un poste de madera, mientras que la camioneta también colisionó contra un vehículo Mercury Sable que se encontraba estacionado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Conducir bajo los influjos del alcohol provocó un accidente vehicular en la colonia Guerrero de Nuevo Laredo, donde un joven conductor impactó su camioneta contra un camión de plataforma estacionado, dejando cuantiosos daños materiales, aunque sin personas lesionadas.

El percance se registró sobre la avenida Reynosa, entre las calles Iturbide y Venustiano Carranza. De acuerdo con autoridades, Luis, de 23 años y residente de la colonia Pancho Villa, circulaba de norte a sur a bordo de una camioneta Nissan Rogue modelo 2017, en compañía de su pareja.

Al pasar la calle Iturbide, en la cuadra 2400, el conductor perdió el control del vehículo, se desvió hacia la izquierda y se incrustó contra la plataforma de un camión estacionado sobre la acera oriente. La magnitud del impacto provocó que la estructura metálica del camión penetrara entre el motor y la cabina de la camioneta, ocasionando daños totales en la unidad.

A consecuencia del choque, el camión tipo plataforma fue proyectado hacia el frente, impactándose contra un poste de madera, mientras que la camioneta también colisionó contra un vehículo Mercury Sable que se encontraba estacionado.

Vecinos del sector acudieron al sitio para auxiliar a los ocupantes y, tras verificar que no presentaban lesiones, dieron aviso a las autoridades de Tránsito. El conductor fue detenido por los oficiales luego de reconocer que conducía en estado de ebriedad, en tanto que la unidad fue asegurada y trasladada al corralón correspondiente.