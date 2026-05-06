Los Rolling Stones anuncian nuevo álbum ‘Foreign Tongues’

Ronnie Wood, de izquierda a derecha, Mick Jagger, Steve Jordan y Keith Richards de The Rolling Stones actúan durante la gira "Hackney Diamonds" el 27 de junio de 2024 en Chicago. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

Ronnie Wood, de izquierda a derecha, Mick Jagger, Steve Jordan y Keith Richards de The Rolling Stones actúan durante la gira "Hackney Diamonds" el 27 de junio de 2024 en Chicago. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

NUEVA YORK.- A veces, siempre puedes conseguir lo que quieres: The Rolling Stones confirmaron el martes que lanzarán un nuevo álbum, titulado “Foreign Tongues”, el 10 de julio.

También publicaron un nuevo sencillo, titulado “In The Stars”.

Para celebrarlo, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood asistirán a un evento de anuncio del álbum en Brooklyn el martes por la tarde.

El último álbum de los Stones fue “Hackney Diamonds”, de 2023. Era su primer disco de material original en 18 años, desde “A Bigger Bang”, de 2005. También fue su primer lanzamiento de larga duración desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021. Apareció de manera póstuma en dos de las 12 canciones de ese álbum.

Según materiales de prensa del álbum, “Foreign Tongues” también incluirá una aparición especial de Watts procedente de una de sus últimas sesiones de grabación antes de su muerte, además de colaboraciones de Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de The Red Hot Chili Peppers.

“Me encanta hacer estas sesiones de grabación en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando ‘Foreign Tongues'”, dijo Mick Jagger en un comunicado. “Teníamos 14 temas estupendos y fuimos tan rápido como pudimos. Me gusta la sala de allí porque no es demasiado grande, así que puedes sentir la pasión en la sala de parte de todos”.

Los Stones trabajaron estrechamente con el productor pop Andrew Watt, ganador del Oscar, conocido por su trabajo con Post Malone y Justin Bieber, entre otros, en “Hackney Diamonds”, y eso continúa con “Foreign Tongues”.

Una muestra de “Foreign Tongues”

Las especulaciones en torno a un nuevo álbum de los Stones han circulado durante semanas. Primero, aparecieron carteles por todo Londres con el nombre de la banda “The Cockroaches”, un seudónimo que los Stones han usado en el pasado, junto con un código QR. El código llevaba a ‘thecockroaches.com’ y a una página de registro. Una vez que un usuario se registraba, recibía un mensaje de confirmación de Universal Music, el sello de los Stones. En ese momento, los representantes no ofrecieron a The Associated Press comentarios ni confirmación.

Con el tiempo, eso derivó en un lanzamiento de etiqueta blanca, solo en vinilo, del tema “Rough and Twisted” usando el nombre The Cockroaches, el primer verdadero adelanto de “Foreign Tongues”, descifrable únicamente por sus fans más dedicados.

Luego, en la semana previa a su anuncio, comenzaron a aparecer vallas publicitarias con el emblemático logotipo de la boca y la lengua de la banda en grandes ciudades de todo el mundo, con las palabras “Foreign Tongues” en varios idiomas: “Fremmede Sprog”, “Vreemde Tongen”, “Dayuhang Dila”, “외국어” y “Langues Étrangères”, entre otros. Casi al mismo tiempo, el sitio web oficial de The Rolling Stones se actualizó para incluir clips de video estilizados para parecer imágenes de vigilancia de ellos en el estudio.

La banda compartió el domingo un gráfico de rompecabezas deslizante que los fans creían que era el arte del álbum, que mostraba un collage caricaturesco de los rostros de los integrantes. (Tenían razón; era la portada oficial del álbum). También hubo un breve clip de video, de apenas 10 segundos, que parecía insinuar una nueva canción.