“The Lost Boys” y “Schmigadoon!” logran 12 nominaciones al Tony cada uno

NUEVA YORK (AP) — Los musicales “The Lost Boys” y “Schmigadoon!” obtuvieron 12 nominaciones cada uno a los premios Tony, la cifra más alta, mientras que June Squibb se convirtió el martes en la actriz nominada al Tony de mayor edad en la historia, a los 96 años. Danny Burstein es ahora el actor masculino con más nominaciones al Tony en la historia.

“The Lost Boys”, una adaptación de un thriller adolescente de vampiros de 1987, y “Schmigadoon!”, una adaptación de una serie de Apple TV que se burla con suavidad de los musicales de Broadway, fueron seguidos por una reposición de “Ragtime”, un gran musical de amplio aliento que celebra a Estados Unidos de principios del siglo XX, con 11 nominaciones, y por “Death of a Salesman”, la obra maestra de Arthur Miller que examina el desmoronamiento del Sueño Americano, protagonizada por Nathan Lane, que se llevó nueve menciones.

Veinticuatro espectáculos obtuvieron al menos una nominación en las 26 categorías de los Tony, entre ellos “Cats: The Jellicle Ball”, que reimagina el clásico musical felino de los años 80 como una celebración de la cultura queer del ballroom, y una reposición de “Chess”, el triángulo amoroso ambientado en la Guerra Fría entre dos grandes maestros de ajedrez y la mujer que amó a ambos.

La corona a mejor musical nuevo se disputará entre “The Lost Boys”, “Schmigadoon!”, “Titanique”, una comedia musical camp que reimagina el megaéxito cinematográfico de 1997 “Titanic”, y “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”, una comedia romántica de “los opuestos se atraen” ambientada durante un fin de semana en la ciudad de Nueva York.

Los nominados a mejor obra nueva son “Giant”, encabezada por John Lithgow, que explora acusaciones de antisemitismo contra el autor de libros infantiles Roald Dahl; “Liberation”, sobre un grupo de concienciación feminista en el Ohio de los años 70 que ganó el lunes el Premio Pulitzer de drama; “The Balusters”, una comedia mordaz sobre una asociación vecinal de un pueblo pequeño que cae en el caos por decidir si instalar o no una señal de alto; y “Little Bear Ridge Road”, sobre un escritor en apuros que regresa a su pueblo rural natal para resolver la herencia de su padre fallecido.

“The Fear of 13”, la historia real de un hombre que pasó más de dos décadas en el corredor de la muerte, no obtuvo ninguna nominación interpretativa, pese a contar con Adrien Brody y Tessa Thompson en su debut en Broadway. Lea Michele seguirá buscando su primera nominación al Tony después de haberse quedado fuera por su trabajo en “Chess”.

Squibb es ahora la actriz nominada al Tony de mayor edad en la historia, superando el récord establecido por Lois Smith, quien tenía 89 años cuando fue nominada en 2020 por “The Inheritance”. El currículum de Squibb en Broadway se remonta a una etapa en la producción original de “Gypsy” en 1960 junto a Ethel Merman.

Burstein se convierte en el actor masculino con más nominaciones al Tony en la historia, con nueve menciones, tras su trabajo en “Marjorie Prime”, superando el récord establecido por Jason Robards. Kelli O’Hara obtuvo su novena nominación de su carrera por una reposición de la comedia “Fallen Angels”, con lo que empata con Rosemary Harris en el tercer puesto de la lista histórica de nominaciones interpretativas.

Un trío de actores de la exitosa serie de televisión “The Bear” se quedó sin nominación en sus debuts en Broadway esta temporada: Ayo Edebiri en una reposición de “Proof”, y Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quienes aparecieron en “Dog Day Afternoon”, una adaptación del drama sobre un robo bancario de 1975 de Sidney Lumet. Daniel Radcliffe aseguró una nominación por “Every Brilliant Thing”, un espectáculo unipersonal que explora los antídotos contra la depresión.

La categoría de mejor reposición de obra está repleta de trabajos bien recibidos: “Every Brilliant Thing”; “Death of a Salesman”; “Oedipus”, una reinterpretación moderna de la tragedia clásica de Sófocles ambientada la noche de las elecciones en una oficina de campaña contemporánea; “Becky Shaw”, la comedia negra de Gina Gionfriddo sobre una pareja de recién casados que decide hacer de celestina; y “Fallen Angels”, la competencia alimentada por el alcohol de Noël Coward entre dos damas de la alta sociedad por la atención de un antiguo amante.

Lithgow, que ya tiene dos Tony, obtendría el tercero si vence a los nominados a mejor actor principal en una obra: Lane, Radcliffe, Mark Strong por “Oedipus” y Will Harrison por “Punch”, que aborda la justicia restaurativa tras la muerte de un hombre a causa de un puñetazo.

Rose Byrne, la estrella de “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te patearía”), que interpreta a una de esas damas de la alta sociedad en “Fallen Angels”, consiguió una nominación a mejor actriz en una obra, convirtiéndose en la 22.ª intérprete en la historia en ser nominada al Óscar y al Tony el mismo año. Su coprotagonista, Kelli O’Hara, también obtuvo una mención, al igual que Lesley Manville por “Oedipus”, Susannah Flood por “Liberation” y Carrie Coon por su trabajo en la obra “Bug” de su esposo, Tracy Letts.

Los nominados a mejor actor en un musical incluyen a Joshua Henry y Brandon Uranowitz, ambos de “Ragtime”, Sam Tutty por “Two Strangers”, Nicholas Christopher por “Chess” y Luke Evans por “The Rocky Horror Show”.

Del lado de las mujeres, las nominadas son: Caissie Levy por “Ragtime”, Marla Mindelle por “Titanique”, Christiani Pitts por “Two Strangers”, Sara Chase por “Schmigadoon!” y Stephanie Hsu por “The Rocky Horror Show”.

Otros que se quedaron fuera este año incluyen a Bobby Cannavale, pareja de Byrne, quien protagonizó una reposición de “Art” con Neil Patrick Harris y James Corden que fue ignorada. Las estrellas de “Bill & Ted”, Keanu Reeves y Alex Winters, que se reunieron para una reposición de “Waiting for Godot” (“Esperando a Godot”), también quedaron fuera, aunque Brandon J. Dirden fue nominado por un papel de reparto.

Los premios Tony se entregarán el 7 de junio en el Radio City Music Hall durante una transmisión televisiva conducida por Pink. Los premios se emitirán en vivo por CBS y se podrán ver en streaming en Paramount+.

La ceremonia del año pasado, conducida por la estrella de “Wicked” Cynthia Erivo, atrajo a 4,85 millones de espectadores en CBS, su mayor audiencia de transmisión en seis años, según Nielsen.

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