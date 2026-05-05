Ataque militar de EU a presunta lancha narco deja 2 muertos

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Comando Sur de Estados Unidos, muestra una embarcación que supuestamente traslada drogas en el océano Pacífico oriental poco antes de ser destruida por el ejército estadounidense, en un ataque mató a dos muertos, el 23 de enero de 2026. (Comando Sur de Estados Unidos vía AP)

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Comando Sur de Estados Unidos, muestra una embarcación que supuestamente traslada drogas en el océano Pacífico oriental poco antes de ser destruida por el ejército estadounidense, en un ataque mató a dos muertos, el 23 de enero de 2026. (Comando Sur de Estados Unidos vía AP)

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron otro ataque contra una embarcación acusada de transportar drogas en el mar Caribe, lo que dejó dos muertos, informaron fuentes castrenses.

La campaña del gobierno del presidente Donald Trump de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas se ha mantenido desde septiembre de 2025 y ha dejado al menos 188 fallecidos. Otros ataques se han llevado a cabo en el océano Pacífico oriental.

Pese a la guerra contra Irán, la serie de ataques se ha intensificado de nuevo en las últimas semanas, lo que muestra que las medidas agresivas del gobierno para frenar lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no están disminuyendo. Las fuerzas armadas no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

Los ataques comenzaron mientras Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones, meses antes de la redada de enero en la que fue capturado el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado inocente.

En el ataque más reciente, oficiales del Comando Sur de Estados Unidos reiteraron declaraciones previas, diciendo que habían atacado a presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Publicaron un video en la red social X en el que se ve una embarcación desplazándose sobre el agua antes de incendiarse debido a una enorme explosión.

Trump ha afirmado que Washington está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, y ha dicho que los ataques son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Por su parte, los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra estas embarcaciones.