Sospechoso de ataque a concierto de Taylor Swift es condenado a 15 años

El tribunal estatal de Wiener Neustadt, al sur de la capital, declaró culpable al acusado de 21 años

ARCHIVO - El acusado Beran A. comparece ante el Tribunal de Distrito de Wiener Neustadt, Austria, donde está siendo juzgado por planear un atentado contra uno de los conciertos de la superestrella Taylor Swift en Viena en agosto de 2024 y por jurar lealtad al grupo Estado Islámico el 28 de abril de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader, archivo)

ARCHIVO - El acusado Beran A. comparece ante el Tribunal de Distrito de Wiener Neustadt, Austria, donde está siendo juzgado por planear un atentado contra uno de los conciertos de la superestrella Taylor Swift en Viena en agosto de 2024 y por jurar lealtad al grupo Estado Islámico el 28 de abril de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader, archivo)

WIENER NEUSTADT, Austria (AP) — Un tribunal austríaco condenó a un hombre el jueves a 15 años de prisión por planear un ataque contra un concierto de Taylor Swift en Viena hace casi dos años.

El tribunal estatal de Wiener Neustadt, al sur de la capital, declaró culpable al acusado de 21 años, un ciudadano austríaco identificado únicamente como Beran A. conforme a las normas de privacidad de Austria, de múltiples cargos, incluidos los relacionados con el concierto.

El plan contra el show fue frustrado, pero las autoridades austríacas aun así cancelaron las tres presentaciones de Swift en agosto de 2024.

La abogada defensora indicó que Beran A. admitió los cargos relacionados con el plan del concierto durante el primer día del juicio el mes pasado.

En unas breves palabras finales ante el tribunal antes de que este se retirara para deliberar sobre el veredicto el jueves, Beran A. expresó: “Solo me gustaría decir que lo siento”.

Según las acusaciones, Beran A. planeaba atacar a personas fuera del estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros. Decenas de miles de fans de Taylor Swift, conocidos como Swifties, habían viajado a Austria para asistir a las presentaciones de la gira Eras Tour de la cantante estadounidense, que batía récords. Devastados por las cancelaciones, muchos se reunieron en el centro de Viena para intercambiar pulseras de la amistad y compartir su pesar.

Según las acusaciones, Beran A. también estableció contactos con miembros del grupo Estado Islámico antes del ataque planeado. Los fiscales han señalado que hablaron de comprar armas y fabricar bombas, y que el acusado también intentó comprar armas ilegalmente en los días previos a la presentación, además de jurar lealtad al grupo militante.

Las autoridades registraron su apartamento el 7 de agosto de 2024 y encontraron materiales para fabricar bombas. Los conciertos estaban programados para comenzar al día siguiente.

“Que se cancelaran nuestros conciertos en Viena fue devastador. La razón de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y de una enorme culpa, porque muchísima gente había planeado venir a esos conciertos”, escribió Swift en un comunicado publicado en Instagram dos semanas después.

Beran A. fue juzgado junto con Arda K., otro joven de 21 años cuyo nombre completo tampoco se ha hecho público. Ellos, junto con un tercer hombre, Hasan E., quien fue arrestado y permanece en detención preventiva en Arabia Saudí, presuntamente planearon llevar a cabo ataques simultáneos en Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 en nombre del EI.

Solo Beran A. fue acusado en relación con el plan del concierto. Los dos acusados fueron declarados culpables de cargos que incluyen viajar y entrenarse con fines terroristas, y formar parte de una organización terrorista, informó la Agencia de Prensa de Austria.

El tribunal también declaró culpables a ambos de contribuir a un intento de asesinato, un cargo vinculado al presunto apuñalamiento por parte de Hasan E. de un agente de seguridad en La Meca en marzo de 2024. Hasan E. también atacó e hirió a otros tres agentes y a una mujer antes de ser arrestado, según los fiscales.

Beran A. y Arda K. no llevaron a cabo sus presuntos planes en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Beran A. regresó a Viena y, posteriormente, según las acusaciones, comenzó a planear un ataque contra el concierto de Swift allí.

Arda K. recibió una condena de 12 años. Los dos hombres escucharon con semblante impasible el veredicto y las sentencias, informó APA.

La abogada de Beran A., Anna Mair, manifestó después del veredicto que en los próximos días hablaría con su cliente sobre aceptar la decisión.