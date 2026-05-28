Tribunal declara culpable a hombre por plan para atacar concierto de Taylor Swift

WIENER NEUSTADT, Austria (AP) — Un tribunal austriaco condenó a un hombre el jueves por planear un ataque contra un concierto de Taylor Swift en Viena hace casi dos años.

El tribunal estatal de Wiener Neustadt declaró culpable al acusado, de 21 años, un ciudadano austriaco identificado únicamente como Beran A. conforme a las normas de privacidad de Austria, por cargos que incluyen los relacionados con el concierto, informó la Agencia de Prensa de Austria.

Su abogado defensor manifestó que él admitió los cargos relacionados con el plan contra el concierto durante el primer día del juicio el mes pasado.

El plan contra el concierto fue frustrado, pero las autoridades austriacas aun así cancelaron las tres presentaciones de Swift en agosto de 2024.

En unas breves palabras finales ante el tribunal antes de que este suspendiera la sesión para deliberar el veredicto el jueves, Beran A. dijo: “Solo quisiera decir que lo siento”.

Según las acusaciones, Beran A. planeaba atacar a personas fuera del Estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros. Decenas de miles de fans de Taylor Swift, conocidos como Swifties, habían viajado a Austria para asistir a las presentaciones de la gira Eras Tour, que ha batido récords, de la cantante estadounidense. Devastados por las cancelaciones, muchos se reunieron en el centro de Viena para intercambiar pulseras de la amistad y lamentarse por las cancelaciones.