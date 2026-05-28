Advierte CBP a viajeros sobre amenaza del gusano barrenador

Se ha detectado la presencia de moscas del Nilo Occidental (NWS) a menos de 88 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México

LAREDO, Texas — La oficina de campo de Laredo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está alertando a los viajeros del sur de Texas sobre la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo a través de una campaña de concientización pública.

La Oficina de Campo de CBP en Laredo ha elaborado un folleto informativo en inglés y español que advierte sobre la amenaza del NWS y lo está distribuyendo en los ocho puertos de entrada desde Brownsville hasta Del Rio, Texas, que conforman su área de responsabilidad.

La Oficina de Campo de CBP en Laredo está difundiendo este mismo mensaje a través de las redes sociales del Director de Operaciones de Campo, Donald Kusser, en X, Instagram y Facebook.

“Estamos trabajando para aumentar la concienciación pública sobre la mosca barrenadora del Nuevo Mundo, de modo que la ciudadanía pueda ayudar a prevenir que esta plaga invasora llegue a Estados Unidos y afecte negativamente al ganado y las mascotas estadounidenses”, declaró Donald R. Kusser, director de Operaciones de Campo de la oficina de Laredo.

“Al distribuir estos folletos y difundirlos a través de las redes sociales, esperamos hacer llegar este mensaje al mayor público posible”, continuó.

Se ha detectado la presencia de moscas del Nilo Occidental (NWS) a menos de 88 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha intensificado la producción y dispersión de moscas estériles para ampliar la capacidad de respuesta nacional, alcanzando aproximadamente 500 millones de moscas estériles por semana. El gobierno estadounidense suspendió la importación de ganado vivo procedente de México desde mayo de 2025 debido a la aparición de un brote de NWS en los estados de la región central de México.

La mosca del Nilo Occidental ( Cochliomyia hominivorax ) es una plaga invasora. La hembra adulta deposita sus huevos en el tejido vivo de heridas recientes en animales de sangre caliente. Las larvas (gusanos) se alimentan del huésped, provocando que el animal enferme sistémicamente debido a infecciones bacterianas secundarias. La mosca del Nilo Occidental puede infestar ganado, mascotas, fauna silvestre, ocasionalmente aves y, en raras ocasiones, a humanos. No se transmite de animal a animal.

Esta plaga fue erradicada en Estados Unidos en la década de 1960. Desde entonces, reaparece ocasionalmente y ha reaparecido en Centroamérica y México. Las estrategias de erradicación eficaces se centran en el control del movimiento de animales, sistemas de vigilancia rigurosos, campañas de concienciación pública y el uso de tecnología probada de insectos estériles. Sin embargo, el USDA y sus socios, incluido el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, siguen explorando estrategias innovadoras adicionales para combatirla.

Es fundamental volver a prestar atención a este parásito, ya que puede suponer riesgos futuros para el ganado y la fauna silvestre.

Mantener a NWS fuera de Estados Unidos es crucial para proteger la industria ganadera, la economía y la cadena de suministro de alimentos.

Las moscas barrenadoras adultas tienen aproximadamente el tamaño de una mosca doméstica común (o son un poco más grandes). Tienen ojos naranjas, un cuerpo azul o verde metálico y tres rayas oscuras a lo largo del dorso.

Informe sobre ganado, animales salvajes y mascotas que presenten los siguientes signos:

Comportamiento irritado

sacudir la cabeza

El olor a descomposición

Presencia de larvas de mosca (gusanos) en las heridas.

Si cree haber encontrado una larva de escarabajo barrenador, repórtelo inmediatamente a su veterinario local, al funcionario estatal de sanidad animal y a la oficina de APHIS . Esto permitirá que APHIS y las agencias colaboradoras respondan con rapidez y eliminen las larvas antes de que se establezca una población.