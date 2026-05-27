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Incauta CBP más de 455,000 dólares en narcóticos

En el Puerto de Entrada de Laredo

Carlos Figueroa/Líder Web

LAREDO, Texas — Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el puerto de entrada de Laredo, incautaron cocaína y ketamina con un valor en el mercado negro superior a los 455,000 dólares.

La incautación tuvo lugar el viernes 22 de mayo en el puente Juárez-Lincoln, cuando un agente de la CBP remitió a un ciudadano estadounidense de 75 años que conducía un Volvo XC60 del 2011 para una inspección secundaria. Tras un examen con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron 14 paquetes que contenían un total de 32.84 libras de presunta cocaína y 288.1 gramos de presunta ketamina dentro del vehículo. Los narcóticos tienen un valor en el mercado negro de 455,882 dólares.

La CBP incautó los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor y están investigando la incautación.

“Esta incautación de cocaína y ketamina en el puerto de entrada de Laredo demuestra nuestro compromiso constante de proteger a nuestras comunidades de las drogas peligrosas y la actividad ilícita”, dijo el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores. “La vigilancia y la dedicación de nuestros agentes siguen desempeñando un papel fundamental en la protección de la frontera y en la prevención de que los narcóticos lleguen a nuestras calles”.

Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. a lo largo de la frontera suroeste detienen la actividad ilegal y facilitan la entrada legal a millones de viajeros legítimos a los Estados Unidos.

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