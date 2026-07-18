Nuevas tormentas en Texas ponen a prueba sistema de alarmas

Las mejoras implementadas tras las inundaciones de 2025 ayudaron a emitir avisos más oportunos y salvar vidas

Un policía a orillas del Río Guadalupe, en Kerrville, Texas, tras las tormentas allí, el 17 de julio del 2026. (AP foto/Gerald Herbert)

Un policía a orillas del Río Guadalupe, en Kerrville, Texas, tras las tormentas allí, el 17 de julio del 2026. (AP foto/Gerald Herbert)

TEXAS.- Después de que inundaciones mortales mataran a más de 100 personas en Texas en julio pasado, las autoridades prometieron cambios importantes con la esperanza de evitar las fallas que contribuyeron al elevado número de muertos. Prometieron mejores sistemas de alerta, normas de seguridad más estrictas para los campamentos infantiles y mejoras en la infraestructura hídrica del estado.

Ese trabajo estaba lejos de concluir cuando una nueva ronda de tormentas comenzó a azotar el estado esta semana, lo que desencadenó inundaciones catastróficas en algunas de las mismas zonas devastadas en 2025. Al menos dos personas murieron. Cientos necesitaron ser rescatadas.

Pero residentes de algunas de las áreas más golpeadas señalaron que un año de preparación sí marcó una diferencia. Sirenas de inundación instaladas recientemente sonaron en la oscuridad, advirtiendo a la gente que saliera. Los teléfonos vibraron con alertas que no se enviaron en el desastre del año pasado.

Aun así, los relatos de personas que se sorprendieron al encontrar sus casas anegadas por ríos en crecida ilustran los desafíos de intentar reforzar los sistemas de alerta temprana en una vasta zona rural conocida como “El Callejón de las Inundacionews”.

Agencias fueron más proactivas al enviar alertas inalámbricas

Durante la última década, diversas agencias estatales y locales de Texas dejaron pasar oportunidades para implementar sistemas de alerta por inundaciones a lo largo del río Guadalupe, informó AP después de que las inundaciones del verano pasado mataran a 136 personas, incluidas 28 en un campamento de verano para niñas.

Eso cambió tras la tragedia, cuando legisladores y otras personas examinaron la falta de preparación de las agencias gubernamentales y de los campamentos a la orilla del río.

A diferencia del verano pasado, cuando funcionarios locales del condado Kerr dijeron que habían sido reacios a “dar una falsa alarma” y ordenar evacuaciones y no enviaron alertas inalámbricas, el condado emitió cuatro alertas y la ciudad de Kerrville emitió una a primera hora del jueves, cuando el riesgo de inundación se hizo evidente, según una revisión de datos disponibles realizada por The Associated Press.

Advirtieron a los residentes a lo largo de Quinlan Creek que evacuaran hacia terrenos más altos y sobre inundaciones repentinas “extremadamente peligrosas”. Esas alertas se emitieron junto con vigilancias, avisos y emergencias por inundación enviados a medios de difusión, radios meteorológicas y teléfonos móviles por el Servicio Meteorológico Nacional. Las personas que se inscribieron en el sistema de notificación de emergencias CodeRED en el condado Kerr también recibieron advertencias por mensaje de texto.

“El año pasado no tuvimos alarmas. No teníamos idea de lo que estaba pasando”, declaró Suzanne Sutphin Gschwind, de Kerrville.

“Este año, muy diferente”, expresó, con múltiples mensajes de texto y llamadas de las autoridades locales, un canal del tiempo y su cámara del timbre. Una noche, las advertencias llegaron “aproximadamente cada dos horas”.

“Creo que a todos nos gustaría pecar por exceso”, añadió.

Las advertencias no llegaron a todos

Entre las primeras horas de la madrugada del martes y alrededor de las 9 de la mañana del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional envió 38 alertas a personas en ciertas comunidades del suroeste de Texas, incluidas 14 advertencias de tornado y 24 avisos de que se estaban produciendo inundaciones o eran inminentes y podían ser “potencialmente mortales”.

Sin embargo, esas notificaciones del Servicio Meteorológico a menudo no contienen la información altamente localizada que sí incluyen las alertas que a veces envían agencias municipales y de condados para emergencias; y en algunos lugares, la gente quizá no recibió ninguna de esas alertas locales, que pueden ser más determinantes para quienes evalúan si buscar terreno elevado.

Una revisión de The Associated Press de los datos de alertas inalámbricas de emergencia no encontró ninguna registrada como enviada por agencias del condado Uvalde, que fue duramente golpeado por las inundaciones, aunque las agencias de ese condado podrían haber usado otros medios para alertar al público.

Jaclyn Gonzales se despertó a las 2 de la mañana del miércoles por una amiga que llamó para advertir que un tornado podría dirigirse hacia su casa en el área de Uvalde. Cuando saltó de la cama, el piso estaba mojado.

“Fue el impacto del agua en mis pies lo que me hizo despertarme de verdad”, relató.

Kat Sprawls solo se enteró de que las aguas se acercaban a su casa en Batesville cuando una amiga la llamó a las 3:30 de la mañana del viernes. Hicieron falta cinco o seis llamadas para que se despertara, porque tenía el teléfono en modo “no molestar”.

“No hay ningún sistema de alerta. Es igual que la inundación en Kerrville el año pasado: no tuvimos advertencias”, afirmó Sprawls. “Más de la mitad de Batesville está bajo el agua ahora”.

La secretaria del Departamento de Policía del condado Zavala, Jessica Belmarez, indicó que el departamento está actualizando su página de Facebook con información de evacuación y que agentes del orden iban de puerta en puerta en las zonas afectadas, incluida Batesville.

Amplían red de sirenas

Sirenas instaladas recientemente en Ingram y en los condados Kerr y Kendall se usaron esta semana para advertir a los residentes, dijo el senador estatal Paul Bettencourt, autor de una legislación de 2025 para ayudar a financiar las sirenas. Otros 28 condados también son elegibles para recibir fondos de alerta por inundaciones. La mayoría está en proceso de elaborar planes de implementación para su revisión por la Junta de Desarrollo del Agua de Texas.

“Entre las sirenas exteriores y las alertas en el celular, la respuesta fue muy positiva para sacar a la gente del peligro y llevarla a terrenos más altos”, manifestó Bettencourt. “Es una mejora enorme respecto a hace un año”.

Tres de seis nuevas sirenas instaladas en el condado Kerr se usaron para advertir a la gente que buscara terreno elevado, señaló Tara Bushnoe, gerente de la Autoridad del Alto Río Guadalupe. Las otras tres estaban en zonas con solo inundaciones menores, explicó Bushnoe.

El pequeño pueblo de Comfort tuvo una sirena de advertencia durante años. El departamento de bomberos voluntarios instaló recientemente dos más.

“Algunas personas simplemente no quieren irse; ese es nuestro problema aquí”, declaró Danny Morales, subjefe de bomberos. “Pero sí las activamos dos veces, probablemente con una hora de diferencia entre una y otra, solo porque había gente que se quedaba rondando y no quería moverse”.

Empresas privadas trabajan para cubrir vacíos

Ian Cunningham fundó River Sentry después de las inundaciones de 2025, construyendo torres de sirenas para sitios de propiedad privada como parques de casas rodantes, campamentos y hoteles. Las sirenas se activan por el aumento del nivel del agua.

Hasta ahora, la empresa ha instalado 104 sirenas a lo largo del río Guadalupe, indicó Cunningham, incluidas varias cerca del lugar de un parque de casas rodantes donde murieron más de tres docenas de personas en 2025.

“Las instalamos hace unos tres meses y no esperábamos que se usaran tan pronto”, comentó Cunningham.

Hononu, que ha desarrollado tecnología de sensores de nivel de agua y una red de datos en tiempo real, recibió un contrato estatal que facilitará a las agencias la compra de su tecnología de alerta.

Watch Duty, una aplicación de seguimiento de incendios utilizada por millones, se amplió a principios de este año para ayudar a monitorear las aguas crecidas.

Aseguran que los cambios salvaron vidas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvo que las lecciones de 2025 llevaron a una mejor respuesta de emergencia esta vez.

“Todos en Texas han estado mucho más preparados para enfrentar lo que ha ocurrido este año”, aseveró Abbott durante una conferencia de prensa en Uvalde. “Se han salvado vidas”.