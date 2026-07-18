Laredo mantiene activa la vigilancia por creciente del Río Grande

LAREDO, TEXAS. – El Gobierno Municipal de Laredo, Texas, informó que mantiene un monitoreo permanente de los niveles del río Bravo (Río Grande) en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología y autoridades locales, estatales y federales, ante el incremento del caudal que se espera alcance su punto máximo durante la mañana del domingo.

De acuerdo con las previsiones oficiales, en la zona del Puente Internacional Colombia el río podría llegar a un nivel aproximado de 29 pies, considerado dentro de la categoría de inundación moderada a importante. En tanto, en los Puentes Internacionales I y II se estima que el nivel alcance alrededor de 20 pies, clasificado como una inundación importante.

Las autoridades advirtieron que, conforme continúe el ascenso del agua, podrían registrarse afectaciones en zonas bajas de la ciudad, particularmente en algunos sectores del centro de Laredo y áreas cercanas a Mines Road, donde existe riesgo de inundaciones.

Ante este escenario, el Gobierno Municipal exhortó a la población a mantenerse alejada de las áreas restringidas y seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales de la ciudad, con el propósito de recibir actualizaciones verificadas sobre la evolución de las condiciones del río.

El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) permanece activado y coordina las acciones de respuesta con dependencias municipales, estatales, federales y organismos especializados para dar seguimiento al comportamiento del afluente y atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Como parte de las medidas preventivas, también fueron desplegados recursos adicionales estatales y militares para reforzar la capacidad de respuesta en el sur de Texas. Entre los apoyos se encuentran personal especializado, embarcaciones de rescate, equipos de búsqueda y vehículos de gran capacidad, ubicados estratégicamente en distintos puntos de la región, incluida la zona de Laredo.

Las autoridades precisaron que este despliegue se realiza de manera preventiva para fortalecer la atención ante posibles emergencias relacionadas con inundaciones, al tiempo que reiteraron el llamado a la población a permanecer atenta a la evolución de los niveles del río y seguir las recomendaciones oficiales mientras continúan las labores de vigilancia y coordinación interinstitucional.