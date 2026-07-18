Refuerzan autoridades vigilancia en puentes internacionales de los Dos Laredos

Ante esta situación, Protección Civil colocará cintas precautorias y realizará el cierre temporal de estos espacios para evitar accidentes. [Iván Zertuche/Líder Web]

Ante esta situación, Protección Civil colocará cintas precautorias y realizará el cierre temporal de estos espacios para evitar accidentes. [Iván Zertuche/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La creciente del río Bravo mantiene en alerta a las autoridades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, ante el desplazamiento río abajo de más de un centenar de boyas metálicas desprendidas por las inundaciones registradas aguas arriba en Eagle Pass. Los gobiernos de ambas ciudades activaron operativos de vigilancia, protección civil y monitoreo permanente para prevenir afectaciones en los puentes internacionales y en las zonas bajas cercanas al cauce.

En Laredo, Texas, el alcalde Dr. Víctor D. Treviño declaró el estado de desastre local y ordenó la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) en Nivel II de respuesta intensificada. Durante una conferencia de prensa, autoridades municipales informaron que mantienen vigilancia permanente en los puentes Colombia-Solidarity y World Trade Bridge, así como en las plantas de tratamiento de agua y otros puntos estratégicos del río. Equipos de Obras Públicas permanecen listos para retirar cualquier boya o escombro que pudiera quedar atorado en la infraestructura.

El jefe del Departamento de Bomberos de Laredo, Guillermo Heard, señaló que aunque las boyas no provocaron daños en Eagle Pass, no existe garantía de que ocurra lo mismo al llegar a la región de Laredo, por lo que existen planes preparados incluso para restringir temporalmente el tránsito en los puentes internacionales si las condiciones así lo requieren.

Por su parte, el administrador municipal Joe Neeb aseguró que personal de ambos lados del río mantiene vigilancia constante y que la ciudad está preparada para responder ante cualquier escenario.

Como medida preventiva, la Policía de Laredo cerró diversos accesos al río Bravo, incluyendo zonas recreativas como Tres Laredos Park y Father McNaboe Park, además de solicitar a la población retirar vehículos, remolques y equipo pesado de las áreas bajas susceptibles de inundación.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar barricadas ni acercarse al cauce debido a la fuerza de la corriente y a la presencia de troncos, estructuras y boyas de hasta dos mil libras arrastradas por el agua.

El representante federal Henry Cuellar informó que aproximadamente 120 boyas cilíndricas fueron desprendidas de un área de almacenamiento cercana a Shelby Park, en Eagle Pass, y estimó que podrían arribar a la región de Laredo entre 30 y 36 horas después de haber iniciado su desplazamiento, mientras personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) trabaja con contratistas para recuperarlas antes de que representen un mayor riesgo para la infraestructura fronteriza.

En Nuevo Laredo, el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que el municipio mantiene habilitados albergues temporales y coordinación permanente con autoridades estadounidenses ante un posible incremento adicional del nivel del río. Explicó que la estrategia contempla evacuaciones preventivas si las condiciones lo requieren y un monitoreo constante de las zonas ribereñas para proteger a la población.

De acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el nivel del río Bravo en la frontera de Nuevo Laredo podría alcanzar alrededor de 6.5 metros durante el fin de semana, producto del escurrimiento generado por las intensas lluvias registradas en la cuenca alta.

En el lado estadounidense, los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología prevén que el río alcance su punto máximo entre la tarde del domingo y el lunes, cuando comenzará un descenso gradual si no se presentan nuevas precipitaciones importantes.

Mientras tanto, autoridades de ambos países mantienen comunicación permanente para dar seguimiento al avance de la creciente y de las boyas, reiterando que, hasta el momento, los puentes internacionales continúan operando con normalidad, aunque la vigilancia permanecerá reforzada hasta que disminuyan los niveles del río y desaparezca el riesgo para la infraestructura fronteriza.