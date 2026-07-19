Moderniza Carmen Lilia Canturosas avenida Ruiz Cortínez

La presidenta municipal destacó que continuar invirtiendo en infraestructura vial significa impulsar el desarrollo y la competitividad de Nuevo Laredo. [Agencias]

La presidenta municipal destacó que continuar invirtiendo en infraestructura vial significa impulsar el desarrollo y la competitividad de Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la transformación de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno Municipal, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la rehabilitación mediante recarpeteo asfáltico del bulevar Adolfo Ruiz Cortínez, una de las avenidas con actividad comercial y flujo vehicular de Nuevo Laredo, consolidando una obra estratégica que fortalece la movilidad, mejora la conectividad y brinda mayor seguridad a miles de ciudadanos que diariamente transitan por esta importante arteria.

En esta obra se invirtieron 9 millones 955 mil 271 pesos, recursos que permitieron rehabilitar esta vialidad en beneficio directo de 3 mil 870 habitantes, además de impactar positivamente a miles de automovilistas, transportistas, trabajadores y clientes que utilizan este corredor, pieza clave para la actividad económica de la ciudad.

Durante la entrega, la presidenta municipal destacó que continuar invirtiendo en infraestructura vial significa impulsar el desarrollo y la competitividad de Nuevo Laredo, acompañada por representantes de organismos empresariales y colegios de profesionistas de la construcción, quienes respaldaron esta importante obra.

“Cada vialidad que rehabilitamos representa mayor seguridad, mejor movilidad y mejores condiciones para el desarrollo económico de nuestra ciudad. Seguiremos invirtiendo en infraestructura que transforme la calidad de vida de las familias y fortalezca el crecimiento de Nuevo Laredo”, afirmó Carmen Lilia Canturosas.

La obra de repavimentación contempló trabajos de bacheo, reciclado de la carpeta asfáltica y renivelación de pozos de visita, mejorando las condiciones de circulación para las colonias Suterm II, Riveras del Bravo y Mier y Terán, con una vialidad más segura, funcional y duradera.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal continúa consolidando una ciudad con infraestructura moderna y eficiente, respondiendo a las necesidades de la población y fortaleciendo las condiciones para el desarrollo económico, la inversión y el bienestar de las familias neolaredenses.

En el evento estuvieron presentes gerentes y representantes de los comercios ubicados en este sector y que se vieron beneficiados con esta obra de infraestructura vial.