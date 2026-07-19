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Impulsa Municipio desarrollo de emprendedores

Con nueva capacitación de "Hecho en Nuevo Laredo"

Los participantes recibieron la asesoría “Factibilidad de Proyecto”, impartida por el Dr. Abiú González Ixba. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento de la economía local, se realizó una nueva sesión de capacitación de la 3.ª Generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”, iniciativa que brinda herramientas para impulsar el crecimiento de las y los emprendedores de la ciudad.

En coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Nuevo Laredo, las y los participantes recibieron la asesoría “Factibilidad de Proyecto”, impartida por el Dr. Abiú González Ixba, quien compartió conocimientos para evaluar la viabilidad, planeación y desarrollo estratégico de sus iniciativas de negocio.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Nuevo Laredo, brindando capacitación especializada que permite consolidar proyectos más sólidos, competitivos y con mayores oportunidades de crecimiento, contribuyendo así al desarrollo económico de la ciudad.

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