Promueve Lazo Rosa uso de la prótesis mamaria artesanal

El taller de Lazo Rosa se realiza en las instalaciones del Auditorio de la Clínica del ISSSTE. [Iván Zertuche/Líder Web]

El taller de Lazo Rosa se realiza en las instalaciones del Auditorio de la Clínica del ISSSTE. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta fundadora de las agrupaciones Lazo Rosa y Lacito Rosa de Nuevo Laredo, Berta Estela Pérez Romero, encabezó una edición más del taller dirigido a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, en el que se abordó el tema “la importancia del uso de la prótesis mamaria artesanal”, como parte del proceso de recuperación física y emocional tras una mastectomía.

“Esta prótesis elaborada con materiales textiles representa el primer paso para que las pacientes recuperen su autoestima y su silueta, ayudándolas a sentirse seguras y a retomar su vida con mayor confianza, ya que muchas mujeres consideran que, tras la cirugía, han perdido parte de su feminidad. Por lo que el acompañamiento emocional resulta fundamental durante esta etapa“, precisó la presidenta de Lazo Rosa.

Pérez Romero informó que la mencionada agrupación entrega gratuitamente estas prótesis a las mujeres recién operadas e hizo un llamado para que pacientes del IMSS, ISSSTE y demás instituciones del sector salud, se acerquen a la asociación. Ya que el apoyo está disponible para todas, sin importar dónde reciban su atención médica. Las interesadas pueden acudir de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, sin necesidad de cita, al módulo en el Centro Oncológico local.

La presidenta de la asociación señaló que la mayoría de las asistentes a los talleres son mujeres que reciben tratamiento en el Centro Oncológico de Nuevo Laredo, incluyendo pacientes provenientes de Reynosa y Matamoros. Reiteró la invitación para que más pacientes del Seguro Social y del ISSSTE aprovechen los servicios y el acompañamiento que ofrece la organización.

Finalmente, dio a conocer que Lazo Rosa registra un ingreso aproximado de cinco nuevas pacientes cada semana, quienes participan por primera vez en los talleres de apoyo.

Destacó que el objetivo es que cada mujer encuentre un espacio de orientación, fortaleza y acompañamiento para enfrentar de mejor manera su proceso de recuperación.