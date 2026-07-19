Celebra Barra de Abogados su día y renueva su Lábaro Patrio

Nuevo Laredo, Tam.– En un ambiente de unidad, compañerismo y compromiso con los valores cívicos, la Barra de Abogados conmemoró el Día del Abogado con una ceremonia especial realizada en sus instalaciones, encabezada por su presidente, el Lic. Jorge Miranda Niño, acompañado por integrantes del organismo e invitados.

Como parte de la celebración, se dio la bienvenida oficial a siete nuevos miembros , quienes se integran a la Barra de Abogados para fortalecer el trabajo jurídico, la defensa de la legalidad y el servicio a la ciudadanía.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la ceremonia de sustitución del Lábaro Patrio, realizada con la participación de elementos del Ejército Mexicano, quienes llevaron a cabo el protocolo oficial para el retiro de la bandera que había concluido su vida útil. Posteriormente, la bandera fue incinerada conforme a lo establecido por la normatividad cívico-militar, en señal de respeto, y se realizó el izamiento e incorporación de una nueva Bandera Nacional.

Los asistentes destacaron la importancia de preservar el respeto por los símbolos patrios y reafirmaron su compromiso con los valores de identidad, legalidad y servicio a México.

Con este encuentro, la Barra de Abogados refrendó su compromiso de seguir consolidándose como un organismo unido, fortalecido y comprometido con la capacitación, la ética profesional y la defensa del Estado de Derecho.