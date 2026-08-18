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Invita la UAT a sus estudiantes a tramitar la Beca Futuro Tamaulipas Jóvenes de Nivel Superior

A partir del 19 de agosto y hasta el 2 de septiembre de 2026

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a sus estudiantes inscritos en los programas de licenciatura, técnico superior universitario, profesional asociado y posgrado a participar en el proceso de solicitud de la Beca Futuro Tamaulipas Jóvenes de Nivel Superior, que otorga el Gobierno del Estado por conducto del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

Esta iniciativa busca respaldar la continuidad académica de jóvenes en situación socioeconómica adversa o de vulnerabilidad, facilitando herramientas clave para su desarrollo profesional en las instituciones públicas del estado.

A partir del 19 de agosto y hasta el 2 de septiembre de 2026, la comunidad estudiantil podrá iniciar formalmente su registro en línea, a través de las plataformas https://www.tamaulipas.gob.mx/itabec/beca-futuro-tamaulipas-jovenes-de-nivel-superior/ y https://sistemasiceet.tamaulipas.gob.mx/becas/futurotamaulipas/  donde, además de conocer todos los detalles de la convocatoria, el alumno capturará su solicitud e ingresará la documentación digitalizada requerida para que las autoridades correspondientes procedan a su validación inicial.

Entre los requisitos destacan ser originario o residente de Tamaulipas (mínimo dos años si nació fuera), no contar con otra beca, ser alumno regular sin materias pendientes y mantener un promedio mínimo de 8.0; para el registro digital se requiere la solicitud y el aviso de privacidad firmados, acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio de junio, julio o agosto de 2026.

Los estudiantes deberán acudir personalmente a la coordinación de becas de sus respectivas facultades o unidades académicas para concluir el trámite y hacer entrega física del expediente completo.

Por ello, la UAT exhorta a su comunidad a mantenerse atenta a los avisos de sus planteles y acercarse directamente con sus coordinaciones académicas para recibir orientación personalizada durante todo el proceso.

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