Cierre preventivo suspende operaciones en el Puente del Comercio Mundial

Autoridades municipales de Laredo señalaron que no se han reportado daños estructurales en el Puente del Comercio Mundial, pese al paso de boyas y otros objetos arrastrados por la corriente. [Fotos tomadas de Internet]

Autoridades municipales de Laredo señalaron que no se han reportado daños estructurales en el Puente del Comercio Mundial, pese al paso de boyas y otros objetos arrastrados por la corriente. [Fotos tomadas de Internet]

Nuevo Laredo, Tam.— Las operaciones de importación y exportación en el Puente Internacional del Comercio Mundial (World Trade International Bridge) fueron suspendidas la mañana de este domingo 19 de julio como medida preventiva, luego de que autoridades de ambos lados de la frontera determinaran el cierre temporal del cruce debido a los riesgos que representa la creciente del Río Bravo y el paso de boyas y otros objetos arrastrados por la corriente.

El Departamento de Bomberos de Laredo informó que la suspensión aplica para todo el tráfico en el puente y señaló que la decisión fue tomada por estrictas razones de seguridad relacionadas con los peligros existentes en el cauce del río.

En su comunicado, la corporación indicó que trabaja en coordinación con la Oficina de Manejo de Emergencias y otras dependencias locales para monitorear la situación, al tiempo que pidió a los automovilistas y transportistas evitar el área y utilizar rutas alternas hasta nuevo aviso.

La Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD) confirmó mediante el Aviso de Operación Aduanera No. 013/2026, emitido a las 7:00 de la mañana, que las operaciones de importación y exportación permanecerán suspendidas durante este domingo en la Aduana del Puente del Comercio Mundial, como medida de precaución por la creciente del Río Bravo.

El cierre obedece a la llegada de aproximadamente un centenar de boyas y segmentos de la barrera flotante instalada por el Gobierno de Texas entre Eagle Pass y Piedras Negras, las cuales fueron desprendidas por las intensas lluvias y la fuerte corriente del río.

Los dispositivos, junto con troncos y otros escombros, descendieron río abajo hasta la zona de Nuevo Laredo y Laredo, generando el riesgo de impactar la infraestructura de los puentes internacionales.

Autoridades municipales de Laredo señalaron que no se han reportado daños estructurales en el Puente del Comercio Mundial; sin embargo, el cierre se mantendrá mientras un contratista federal realiza las maniobras para retirar las boyas atrapadas en el río y verificar que no exista peligro para la estructura del cruce. De manera temporal, parte del tráfico comercial será canalizado por el Puente Colombia-Solidaridad.

Desde el viernes, la Ciudad de Laredo activó su Centro de Operaciones de Emergencia y emitió una declaratoria de desastre local para coordinar acciones con agencias estatales y federales ante el incremento del nivel del Río Bravo.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en los puentes internacionales, estaciones de bombeo y zonas bajas susceptibles a inundaciones, mientras el Servicio Meteorológico prevé que el río alcance su nivel máximo durante este domingo.

Hasta el momento no se ha informado una hora para la reapertura del Puente del Comercio Mundial. Las autoridades exhortaron a transportistas, agentes aduanales, empresas de comercio exterior y usuarios del cruce internacional a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que las operaciones se restablecerán únicamente cuando existan condiciones seguras para el tránsito y las actividades aduaneras.