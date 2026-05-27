Jerry Garza es el próximo juez del Condado de Webb

LAREDO, TX. — Jerry Garza se declaró listo para asumir el cargo como próximo juez del Condado de Webb tras imponerse en la contienda electoral frente a C.Y. Benavides III, consolidando una de las victorias políticas más importantes de este ciclo electoral en la región.

De acuerdo con los resultados finales, Garza obtuvo 10,986 votos frente a 7,670 sufragios de Benavides, logrando una ventaja de 3,316 votos en la elección de desempate para juez del condado.

Tras confirmarse el resultado, Garza afirmó sentirse orgulloso y agradecido con la comunidad por el respaldo recibido durante una campaña que describió como intensa y larga.

“Bien contento, bien orgulloso. Este ha sido una jornada muy larga, pero valió la pena”, expresó. “Le doy gracias primeramente a Dios y después a la gente de nuestra comunidad”.

El ahora virtual próximo juez del Condado de Webb aseguró que buscará representar a todos los residentes, incluyendo quienes no votaron por él.

“Yo voy a ser un juez para toda la gente de nuestro condado”, señaló. “Vamos a empezar a trabajar desde ahorita para ya estar listos para el día primero de enero”.

Garza confirmó además que ya sostuvo comunicación con el actual juez del Condado de Webb, Tano Tijerina, para coordinar una transición ordenada antes de asumir funciones oficialmente en enero de 2027.

“Él me aseguró que va a trabajar con mi equipo para poder tener una transición eficiente y que estemos listos desde el primer día de enero”, indicó.

Entre las primeras prioridades que adelantó para su administración, Garza destacó una posible exención de vivienda para reducir la carga de impuestos sobre propietarios del condado.

“Va a ser una oportunidad para nosotros bajar y reducir los impuestos para nuestras familias aquí en nuestro condado”, explicó.

Asimismo, mencionó que durante la campaña escuchó preocupaciones relacionadas con acceso a servicios médicos, transparencia gubernamental y la necesidad de fortalecer una segunda fuente de agua para la región.

“Tenemos bastantes trabajos, pero una de las cosas que vamos a iniciar es salir a las comunidades del condado y platicar con la gente para realmente saber qué son las cosas que quieren que trabajemos en la Corte de Comisionados”, comentó.

Garza sostuvo que cuenta con la experiencia necesaria para comenzar funciones inmediatamente una vez que tome posesión del cargo.

“La experiencia ya la tengo. Yo sé cómo poder entrar ahí desde el primer día y empezar a trabajar 100 por ciento para el condado”, afirmó.