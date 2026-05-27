Extiende Monclova su racha con victoria 7-3 sobre los Dos Laredos

Acereros, con carreras ‘de caballito’ y par de HR’s, rubricó su primer triunfo en la frontera

Nuevo Laredo, Tam.- Ataques decisivos en la sexta y novena entradas para despegarse en el marcador, fueron suficientes para que este martes Acereros de Monclova venciera 7 carreras por 3 a Tecos de los Dos Laredos en el comienzo de la serie de media semana en el Parque La Junta.

La ‘Furia Azul’ tuvo en Alan Trejo y Ramón Hernández los artífices de la victoria con vuelacercas teniendo compañero en base, además del receptor Fernando Flores, quien con par de bases por bolas con casa llena produjo en dos ocasiones.

Para zurdos fueron las decisiones de la jornada. El primer relevista visitante, Jorge Rodríguez (1-0, 7.50), alcanzó la victoria con un relevo tempranero y prolongado en 3.1 entradas de un hit, base por bolas y tres abanicados. Rio Gomez (2-1, 3.46) cayó al aceptar par de carreras y dos imparables con un pasaporte y un ponche en 0.2 innings de labor.

Monclova (19-15) inauguró el marcador en la alta de la segunda entrada con sencillo de Rodolfo Amador al jardín derecho, anotando Ramón Hernández. Dos bateadores después, y con los senderos repletos, Fernando Flores producía con base por bolas a Balbino Fuenmayor, marcando así la salida del abridor local Adrian de Horta.

En el cierre de ese episodio, Tecos (17-17) le dio la vuelta al score para colocarse 3 a 2. Con casa llena vía tres pasaportes, y tras dos outs, Cade Gotta produjo a Francisco Córdoba al también recibir transferencia de parte del abridor Jackson Goddard. Enseguida, Harold Ramírez disparó imparable por el bosque de en medio para mandar al plato a Ítalo Motta y a Marcos Valenzuela con las anotaciones que despachaban al pitcher inicialista de la visita.

La igualada a 3 se dio en el tercer collo con base por bolas de Jonathan Haab a Fernando Flores, llegando a la registradora Luis González quien previamente abría la tanda con doblete al derecho.

Tras dos tercios en el sexto capítulo, Acereros se fue al frente 5 por 3 con vuelacercas de Alan Trejo por el jardín derecho, llevándose por delante a Aldo Núñez ante lanzamientos del zurdo Rio Gomez, a la postre derrotado.

Las carreras que aseguraban el triunfo visitante aparecieron en el noveno rollo ante Jackson Rees, quien luego de conseguir dos outs, otorgó base por bolas a Luis González y permitió cuadrangular de Ramón Hernández al sector izquierdo para ampliar el score a 7 por 3.

Ryley Gilliam bajó la cortina al retirar el noveno rollo con dos ponches a sus números.

El pitcheo abridor local fue de Adrian de Horta (1.0IP, 1H, 2CL, 2BB, 1K), acompañado por relevos del zurdo David Leal (1.1IP, 2K), Michael Gomez (1.0IP, 1H, 1K), Darío Gardea (1.1IP) y Adolfo Ramírez (1.0IP, 1K).

Por la ‘Furia Azul’ encabezó la serpentina Jackson Goddard (1.2IP, 2H, 3CL, 4BB, 3K). Se presentaron desde el bullpen el zurdo Deivy Cruz (1.0IP, HLD), Carlos Romero (0.0IP, 1H, 1BB), el zurdo Estalin Ortiz (1.0IP, 2K, HLD) e Iván Armstrong (1.0IP, 1BB, HLD).

Para este miércoles 27 de mayo en el Uni-Trade Stadium la serie continúa a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos) con duelo entre abridores zurdos. Andrew Parrish (2-3, 8.84) hará su presentación con el elenco Binacional enfrentando a Jake McSteen (3-3, 6.84).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MVA 0 2 1 0 0 2 0 0 2 7 6 1 TECOS 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1

PG: Jorge Rodríguez (1-0, 7.50); PP: Rio Gomez (2-1, 3.46); SV: No hubo; HR: Alan Trejo 1, Ramón Hernández 1 (MVA).