Huevo sigue bajando de precio, se vende en 46 pesos tapa de 30 piezas

(Foto: José García/Líder Web). Esta vez, hubo más descuentos que aumentos.

(Foto: José García/Líder Web). Esta vez, hubo más descuentos que aumentos.

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, una vez más sorprendió a los clientes el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, cuyo valor se estableció desde los 46 pesos, cuando la semana pasada estaba en 60.

El chile poblano, también redujo su valor al pasar de 110 a 92 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 34 a 33 pesos el kilo, mientras que el chile serrano bajó de 65 a 50 pesos el kilo, el chile jalapeño de igual forma descendió de 33 a 30 pesos el kilo.

Respecto al tomate, repitió una semana más a 40 pesos por kilo, la papa morena se mantiene a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, también repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, continuó a 19 pesos el kilo y el aguacate escaló de 67 a 70 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña pasó de 29 a 27 pesos el kilo.