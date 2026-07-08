Deja choque en carretera Anáhuac un lesionado y cuantiosos daños

Autoridades atribuyeron el accidente a la invasión de una vía de preferencia durante una incorporación vehicular

Aunque el conductor del automóvil Aveo intentó frenar para evitar el impacto, no logró impedir la colisión. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Aunque el conductor del automóvil Aveo intentó frenar para evitar el impacto, no logró impedir la colisión. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona resultó lesionada y dos vehículos sufrieron cuantiosos daños materiales luego de un choque registrado la mañana de este martes en el cruce del Segundo Anillo Periférico y la carretera Anáhuac, debido a la invasión de una vía de preferencia por parte de una camioneta.

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, el percance involucró a una camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2002, conducida por Diana Laura, de 43 años y con domicilio en el fraccionamiento Los Ángeles.

Las primeras investigaciones señalan que la Tahoe circulaba de sur a norte por la lateral derecha del Segundo Anillo Periférico y, al incorporarse a la carretera Anáhuac, invadió la vía de preferencia, siendo impactada en la parte trasera del costado izquierdo por un automóvil que transitaba con preferencia de paso.

La segunda unidad involucrada fue un Chevrolet Aveo, modelo 2017, conducido por Juan Carlos, de 32 años. El automóvil circulaba de poniente a oriente sobre la carretera Anáhuac y, aunque su conductor intentó frenar para evitar el impacto, no logró impedir la colisión.

Como consecuencia del choque, el Aveo terminó sobre el camellón central, mientras ambas unidades presentaron daños de consideración.

Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a Juan Carlos. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades. Asimismo, ordenaron el traslado de los dos vehículos al corralón para su resguardo mientras continúan los procedimientos administrativos.