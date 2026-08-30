Ignora conductora semáforo rojo y ocasiona choque en Fundadores

El accidente dejó daños materiales en dos vehículos, pero ninguna de las personas involucradas resultó lesionada

El percance ocurrió a espaldas del centro comercial Paseo Reforma, en un punto de alta circulación vehicular. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance ocurrió a espaldas del centro comercial Paseo Reforma, en un punto de alta circulación vehicular. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente entre una camioneta y un automóvil se registró en el cruce de Prolongación Tecnológico y avenida Lago de Chapala, en la colonia Infonavit-Fundadores, donde ambas unidades resultaron con daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió a espaldas del centro comercial Paseo Reforma, en un punto de alta circulación vehicular.

De acuerdo con el peritaje de las autoridades de vialidad, una camioneta Nissan X-Trail modelo 2014, conducida por Norma Leticia, de 55 años, circulaba de sur a norte por Prolongación Tecnológico.

Al llegar al cruce con la avenida Lago de Chapala, la conductora continuó su trayectoria pese a que el semáforo le marcaba luz roja, por lo que ingresó a la intersección.

En ese momento, un automóvil Lincoln MKZ modelo 2018, manejado por Luz María, de 27 años, avanzaba de poniente a oriente con la luz verde a su favor. La unidad impactó contra el costado de la camioneta, provocando el choque.

Testigos señalaron a los peritos que el automóvil inició su marcha al cambiar el semáforo, cuando la Nissan X-Trail entró al cruce.

Elementos de auxilio revisaron a las personas involucradas y confirmaron que no había lesionados. Agentes de Tránsito y Vialidad realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón.