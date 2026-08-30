Detienen en Coahuila a acusado de feminicidio en Nuevo Laredo

Juan Miguel “N” fue trasladado a Tamaulipas para enfrentar el proceso judicial correspondiente por este delito

NUEVO LAREDO, TAM.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Juan Miguel “N”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio. El mandamiento judicial fue ejecutado en el estado de Coahuila mediante la colaboración entre autoridades de ambas entidades.

La orden fue otorgada por un Juez de Control, luego de que el Ministerio Público presentó y sustentó ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con el caso.

Agentes de la Policía Investigadora de Tamaulipas se trasladaron a Coahuila para dar cumplimiento al mandato judicial y, una vez realizada la detención, efectuaron el protocolo de entrega-recepción ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia de ese estado.

Posteriormente, Juan Miguel “N” fue trasladado a Nuevo Laredo por elementos de la Policía Investigadora de Tamaulipas, con el objetivo de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

El imputado quedó sujeto al procedimiento correspondiente y en espera de la audiencia en la que se determinará su situación jurídica, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas señaló que la ejecución de la orden de aprehensión forma parte de las acciones encaminadas a llevar ante la autoridad judicial a quienes son señalados como probables responsables de hechos delictivos.

La institución reiteró que las actuaciones se realizan bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.