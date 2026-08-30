Agrava Tottenham su crisis pese a millonaria inversión veraniega

El jugador del Liverpool, Alexander Isak (derecha), celebra con el jugador del Liverpool, Víctor Muñoz, tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Liverpool y el Nottingham Forest en Liverpool, Inglaterra, el sábado 29 de agosto de 2026. (Foto AP/Jon Super)

El jugador del Liverpool, Alexander Isak (derecha), celebra con el jugador del Liverpool, Víctor Muñoz, tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Liverpool y el Nottingham Forest en Liverpool, Inglaterra, el sábado 29 de agosto de 2026. (Foto AP/Jon Super)

CIUDAD DE MÉXICO.- El notable derroche veraniego de 400 millones de dólares de Tottenham aún no se está traduciendo en éxito sobre el campo en la Liga Premier.

Dos partidos. Cero puntos.

De hecho, los Spurs siguen buscando su primer gol de la campaña después de perder en casa 2-0 ante Newcastle el sábado, una semana después de ser destrozados 3-0 ante Brentford.

Cinco de la avalancha de nuevos fichajes de Tottenham fueron titulares —incluido Sandro Tonali, cuyo cada toque fue abucheado por los aficionados visitantes tras su salida de Newcastle por 133 millones de dólares, y Omar Marmoush, cuyo préstamo procedente de Manchester City se cerró el jueves.

Ambos tuvieron poco impacto, ya que Tottenham fue desarmado en la segunda mitad. Anthony Elanga giró en el área y colocó un disparo al poste a los 62 minutos y Yoane Wissa enganchando un inteligente remate desde corta distancia al 72.

Para el entrenador de Tottenham, Roberto De Zerbi, crear la mentalidad adecuada en un club que viene de terminar 17mos en la Liga Premier de 20 equipos en temporadas consecutivas es el “mayor desafío”.

“Desafortunadamente”, dijo el italiano, “no puedes comprar la mentalidad en el mercado de fichajes”.

Los Spurs son uno de tres equipos que han perdido sus dos partidos hasta ahora y parece que necesitarán tiempo para que los nuevos jugadores se acoplen. Uno de ellos, Savio, no estuvo en la convocatoria del sábado por una lesión muscular.

Tottenham no pierde sus dos partidos iniciales de una campaña de liga sin anotar desde la temporada 1974-75.

“Lo siento por los aficionados por el ambiente”, dijo De Zerbi. “Porque después de dos derrotas, quizá alguien pueda pensar que es la misma historia, lo mismo que las dos últimas temporadas. No tengo ninguna duda de que no es así”.

Otro empate para Liverpool

La era de Andoni Iraola aún no termina de despegar con el Liverpool.

Por segundo fin de semana consecutivo, Liverpool necesitó un empate tardío para rescatar un punto en la Liga Premier, después de que el recién fichado Víctor Muñoz anotara a los 82 minutos para sellar un empate 2-2 contra Nottingham Forest en Anfield.

Los Reds también empataron 2-2 la semana pasada en el primer partido de liga de Iraola al mando —y en aquella ocasión un penal en el tiempo añadido de Dominik Szoboszlai le negó la victoria a Newcastle .

Puede que haya problemas de adaptación al inicio del ciclo de Iraola — en particular en defensa, donde Liverpool sigue viéndose endeble—, pero al menos ha habido algo de espíritu de lucha.

Liverpool remontó en dos ocasiones contra el Forest, con Alexander Isak anotando el primer tanto del empate de Liverpool al 60 para neutralizar el gol de Dan Ndoye en la primera mitad.

Luego, después de que Morgan Gibbs-White —de penal— recuperara la ventaja para los visitantes, Muñoz estrelló un disparo en el travesaño y que entró tras correr para alcanzar un pase filtrado de Florian Wirtz.

El nuevo inversor Bhatia observa en Anfield

El partido de Liverpool contó con la presencia de Amit Bhatia, líder de un grupo de inversores —en el que también figuran el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin— que ha alcanzado un acuerdo para comprar una participación minoritaria del club por una cifra estimada, según reportes, de 2.200 millones de dólares.

Bhatia posó para fotos con el propietario de Liverpool, John Henry, en el campo antes del partido contra el Forest, que además estuvo precedido por la noticia de que los Reds han acordado un acuerdo de 166 millones de dólares para comprar a Bradley Barcola al Paris Saint-Germain.

Decepción para Coventry

El CBS Arena es otro de los estadios novatos de la Liga Premier, ya que Coventry albergó un partido de la máxima categoría por primera vez desde 2001 —cuando el club jugaba en Highfield Road.

Una gran ocasión para el equipo de Frank Lampard se vio arruinada con la derrota 1-0 ante el también ascendido Hull, que suma el máximo de seis puntos tras sorprender al Manchester United el fin de semana pasado con un triunfo 2-0 en casa.

Liam Miller anotó el gol de la victoria al 82 para Hull, que comenzó la temporada como el gran favorito para el descenso.

Bournemouth vuelve a conceder al final

Otro fin de semana, otra dolorosa concesión en el tiempo añadido por parte de Bournemouth.

El gol de James Tarkowski en el primer minuto del tiempo añadido le aseguró al Everton un empate 1-1 y llegó una semana después de que Bournemouth perdió 2-1 ante el Manchester City gracias al gol de Josko Gvardiol en el mismo minuto.

Everton, que está invicto tras abrir con una victoria 2-0 sobre Crystal Palace, alineó de inicio a Iliman Ndiaye —un extremo que, según reportes, interesa a Man City.