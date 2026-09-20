Derrota Atlético al Real Madrid y conquista derbi capitalino

Grimaldo y David marcaron para los rojiblancos, que aprovecharon la expulsión de Dean Huijsen

Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

MADRID.- El Atlético de Madrid ganó el primer derbi capitalino de la temporada en la liga española con una victoria el domingo por 2-1 ante un Real Madrid que se quedó con 10 hombres.

Alejandro Grimaldo y Jonathan David anotaron en la segunda mitad para el Atlético, que subió al segundo puesto, por detrás del Barcelona.

El Atlético marcó dos veces en el complemento para derrotar a su rival de ciudad, que jugó con un hombre menos durante casi toda la segunda parte en el estadio Metropolitano. Dean Huijsen fue expulsado al 52 por una falta que provocó el penal que convirtió Grimaldo.

David amplió la ventaja al 59, antes de que Antonio Rüdiger descontara por los merengues al 89.

El Madrid pidió tarjeta roja para Cristian “Cuti” Romero del Atlético en la primera mitad después de que pisara la pierna de Jude Bellingham. La jugada fue revisada por el VAR, pero a Romero solo le mostraron tarjeta amarilla.

El resultado dejó al Atlético a cinco puntos del Barcelona, que el sábado superó 3-1 en Sevilla el sábado con un triplete de Raphinha.

El Real Madrid cayó al tercer lugar a seis puntos del Barça, que ha ganado siete seguidos para comenzar la temporada.

Vinícius Júnior tuvo una actuación deslucida y fue sustituido al 54 por Yan Diomande.