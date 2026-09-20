Clasifica Zverev a Alemania al Final 8 de Copa Davis

El número dos mundial derrotó a Dino Prizmic y aseguró la victoria alemana sobre Croacia

El alemán Alexander Zverev festeja tras vencer al croata Dino Prizmic para que su equipo avanzara al Final 8 de la Copa Davis el domingo 20 de septiembre del 2026. (Christoph Reichwein/dpa via AP)

El alemán Alexander Zverev festeja tras vencer al croata Dino Prizmic para que su equipo avanzara al Final 8 de la Copa Davis el domingo 20 de septiembre del 2026. (Christoph Reichwein/dpa via AP)

HALLE, Alemania.- Alexander Zverev clasificó a Alemania al Final 8 de la Copa Davis al superar con claridad a Dino Prizmic el domingo y asegurar una victoria por 3-1 sobre Croacia.

Zverev necesitó apenas 77 minutos para imponerse por 6-2, 6-4 ante Prizmic, quien está ubicado más de 100 puestos por debajo del campeón del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Francia.

Al igual que en la victoria del sábado sobre Matej Dodig, el segundo del ranking mundial dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, sin que Prizmic dispusiera de oportunidades de quiebre.

Poco antes, Kevin Krawietz y Tim Puetz remontaron ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5, 6-2 para darle a Zverev la oportunidad de llevar a Alemania al Final 8 que se realizará en Bolonia, Italia, en noviembre.

Gran Bretaña también avanzó el domingo, con la dupla de dobles Henry Patten y Neal Skupski venciendo a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3, 6-4 para asegurar un triunfo por 3-0 sobre Ecuador.