El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.30
EN VIVO

Clasifica Zverev a Alemania al Final 8 de Copa Davis

El número dos mundial derrotó a Dino Prizmic y aseguró la victoria alemana sobre Croacia

El alemán Alexander Zverev festeja tras vencer al croata Dino Prizmic para que su equipo avanzara al Final 8 de la Copa Davis el domingo 20 de septiembre del 2026. (Christoph Reichwein/dpa via AP)
AP

HALLE, Alemania.- Alexander Zverev clasificó a Alemania al Final 8 de la Copa Davis al superar con claridad a Dino Prizmic el domingo y asegurar una victoria por 3-1 sobre Croacia.

Zverev necesitó apenas 77 minutos para imponerse por 6-2, 6-4 ante Prizmic, quien está ubicado más de 100 puestos por debajo del campeón del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Francia.

Al igual que en la victoria del sábado sobre Matej Dodig, el segundo del ranking mundial dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, sin que Prizmic dispusiera de oportunidades de quiebre.

Poco antes, Kevin Krawietz y Tim Puetz remontaron ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5, 6-2 para darle a Zverev la oportunidad de llevar a Alemania al Final 8 que se realizará en Bolonia, Italia, en noviembre.

Gran Bretaña también avanzó el domingo, con la dupla de dobles Henry Patten y Neal Skupski venciendo a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3, 6-4 para asegurar un triunfo por 3-0 sobre Ecuador.

Ejecuta Ucrania ataque récord con más de mil drones contra Rusia
Mantiene Maresca paso perfecto y Manchester City toma liderato

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.