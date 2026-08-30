Reabren citas para trámites de Pasaportes en Nuevo Laredo

Las oficinas de la OME se encuentran ubicadas en la calle Maclovio Herrera #2809, esquina con Ocampo, en el Fraccionamiento Ojo Caliente, en el Anexo de la Torre Administrativa conocida como “El Palomar”. [Agencias]

Las oficinas de la OME se encuentran ubicadas en la calle Maclovio Herrera #2809, esquina con Ocampo, en el Fraccionamiento Ojo Caliente, en el Anexo de la Torre Administrativa conocida como “El Palomar”. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Tras una pausa por la actualización del sistema a nivel nacional, la Oficina Municipal de Enlace (OME) con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reanudó la agenda de citas para la expedición y renovación del pasaporte mexicano en la ciudad.

La directora de la dependencia, Yadira Lara Ramírez, dijo que el servicio ya se encuentra totalmente activo y que los interesados pueden agendar su turno de forma directa mediante llamada telefónica o mensajería de WhatsApp al número oficial 55 8932-4827.

“Invitamos a toda la ciudadanía donde ya tenemos apertura de citas, ya pueden ustedes agendar, es lo que podemos informar que ya está la agenda abierta para toda la ciudadanía; estuvimos fuera por una nueva situación del sistema que se estuvo actualizando y ya estamos listos otra vez”, comentó Lara Ramírez.

Además del trámite ordinario, la funcionaria enfatizó la importancia de proteger a la población contra los fraudes digitales, por lo que exhortó a los ciudadanos a no recurrir a intermediarios ni a páginas falsas que cobran por supuestos espacios, recomendando acudir directamente a las instalaciones para recibir orientación.

“Tenemos nuestro módulo de información aquí en Maclovio Herrera #2809, con todo gusto acérquense, tráiganse su dispositivo móvil y nosotros aquí los asesoramos tanto en los requisitos como en cómo realizar la cita y se pueden ir con su cita ya realizada”, explicó la titular.

Indicó que la instrucción que tienen por parte de la Presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, es atender a todas las personas que acuden a realizar algún trámite, por lo que se les atiende con mucho profesionalismo.

Las oficinas de la OME se encuentran ubicadas en la calle Maclovio Herrera #2809, esquina con Ocampo, en el Fraccionamiento Ojo Caliente, en el Anexo de la Torre Administrativa conocida como “El Palomar”, donde el personal apoya a la ciudadanía a verificar su papelería y agendar su cita de manera segura y gratuita.