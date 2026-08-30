El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.00
EN VIVO

Reabren citas para trámites de Pasaportes en Nuevo Laredo

Tras una pausa por la actualización del sistema nacional

Las oficinas de la OME se encuentran ubicadas en la calle Maclovio Herrera #2809, esquina con Ocampo, en el Fraccionamiento Ojo Caliente, en el Anexo de la Torre Administrativa conocida como “El Palomar”. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Tras una pausa por la actualización del sistema a nivel nacional, la Oficina Municipal de Enlace (OME) con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reanudó la agenda de citas para la expedición y renovación del pasaporte mexicano en la ciudad.

La directora de la dependencia, Yadira Lara Ramírez, dijo que el servicio ya se encuentra totalmente activo y que los interesados pueden agendar su turno de forma directa mediante llamada telefónica o mensajería de WhatsApp al número oficial 55 8932-4827.

“Invitamos a toda la ciudadanía donde ya tenemos apertura de citas, ya pueden ustedes agendar, es lo que podemos informar que ya está la agenda abierta para toda la ciudadanía; estuvimos fuera por una nueva situación del sistema que se estuvo actualizando y ya estamos listos otra vez”, comentó Lara Ramírez.

Además del trámite ordinario, la funcionaria enfatizó la importancia de proteger a la población contra los fraudes digitales, por lo que exhortó a los ciudadanos a no recurrir a intermediarios ni a páginas falsas que cobran por supuestos espacios, recomendando acudir directamente a las instalaciones para recibir orientación.

“Tenemos nuestro módulo de información aquí en Maclovio Herrera #2809, con todo gusto acérquense, tráiganse su dispositivo móvil y nosotros aquí los asesoramos tanto en los requisitos como en cómo realizar la cita y se pueden ir con su cita ya realizada”, explicó la titular.

Indicó que la instrucción que tienen por parte de la Presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, es atender a todas las personas que acuden a realizar algún trámite, por lo que se les atiende con mucho profesionalismo.

Las oficinas de la OME se encuentran ubicadas en la calle Maclovio Herrera #2809, esquina con Ocampo, en el Fraccionamiento Ojo Caliente, en el Anexo de la Torre Administrativa conocida como “El Palomar”, donde el personal apoya a la ciudadanía a verificar su papelería y agendar su cita de manera segura y gratuita.

Agrava Tottenham su crisis pese a millonaria inversión veraniega
Conquista Hrgovic título mundial pesado tras detener a Itauma

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.