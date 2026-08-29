Impacta camioneta vehículo estacionado y genera conato de incendio

Bomberos controlaron las llamas en el automóvil afectado; el conductor responsable resultó sin lesiones

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque contra un vehículo estacionado provocó este sábado la movilización de cuerpos de emergencia en el sector Centro, luego de que la colisión ocasionara un conato de incendio en el tablero de la unidad afectada.

El accidente ocurrió en el crucero de la calle González y la avenida José María Morelos, cerca de una central de autobuses y una farmacia, donde una camioneta Honda CR-V modelo 2014 terminó impactándose contra un Ford Fusion 2012 que se encontraba debidamente estacionado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta era conducida por Efraín, de 26 años, quien circulaba de poniente a oriente sobre la calle González y, al llegar a la intersección, perdió el control por causas que no fueron establecidas.

Tras el impacto, en el área del tablero del Ford Fusion se registró un leve incendio, presuntamente relacionado con una falla en el cableado eléctrico provocada por la colisión.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y controlaron las llamas antes de que se extendieran al resto de la cabina, por lo que los daños derivados del fuego quedaron limitados al área del cableado.

Paramédicos también valoraron al conductor de la Honda CR-V en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades derivadas del percance.