Frena Pachuca racha ganadora de Chivas con empate

Salomón Rondón igualó de penal y extendió a cinco partidos el invicto del conjunto tapatío

PACHUCA, México.- Chivas vio interrumpida su racha de dos victorias tras empatar el sábado 1-1 en su visita a Pachuca, en actividad de la sexta jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Roberto Alvarado abrió el marcador para el Rebaño Sagrado en la primera jugada de peligro, al llegar sin marca al área y definir tras una diagonal retrasada de Hugo Camberos apenas a los tres minutos de juego.

Salomón Rondón logró la igualada a los 79 minutos mediante la vía del penal, venciendo al guardameta Raúl Rangel, quien alcanzó a tocar el balón con las manos, pero no logró desviar su trayectoria.

Con este resultado, el cuadro tapatío extendió su invicto a cinco encuentros en la campaña; sin embargo, el empate lo sitúa de forma provisional en el cuarto peldaño con 11 puntos.

Por su parte, los Tuzos hilaron su quinto encuentro sin conocer la victoria, ubicándose en la decimocuarta posición con apenas cinco unidades.

Camberos firmó una destacada maniobra individual por el sector izquierdo hasta alcanzar la línea de fondo; su servicio raso fue desviado ligeramente por el arquero Carlos Moreno, dejándolo a merced de Alvarado, quien mandó el esférico al fondo de la red.

Tras verse en desventaja, el conjunto hidalguense tomó las riendas del encuentro y generó sus opciones más claras de gol durante la parte complementaria.

El árbitro Víctor Cáceres otorgó la pena máxima a Pachuca al sancionar una infracción de Miguel Gómez sobre Nicolás Vallejo, determinación que ratificó tras ser llamado por el VAR para revisar la jugada en la pantalla del campo.

La actividad de la jornada sabatina continuará con el choque entre el líder América y Puebla, concluyendo con el enfrentamiento entre Santos y Tigres.

Gallos golea 3-1 a domicilio al Atlas

Santiago Homenchenko lució con un doblete (39′ y 70′, este último de penal) y Carlo García selló la cuenta (76′) para que los Gallos Blancos del Querétaro se impusieran 3-1 en su visita al Atlas, que había descontado previamente por la vía de un autogol del propio García (42′).

Esta victoria catapulta a Querétaro al sexto lugar con 10 unidades. En tanto, la escuadra rojinegra, que sufrió la expulsión de Manuel Capasso al minuto 51, permanece provisionalmente en el tercer sitio con 12 puntos.