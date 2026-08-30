Conquista Hrgovic título mundial pesado tras detener a Itauma

El croata resistió un derribo y venció en nueve asaltos al invicto prospecto británico

El boxeador croata Filip Hrgovic celebra tras vencer al británico Moses Itauma por el campeonato peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo el sábado 29 de agosto del 2026. (Steven Paston/PA via AP)

El boxeador croata Filip Hrgovic celebra tras vencer al británico Moses Itauma por el campeonato peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo el sábado 29 de agosto del 2026. (Steven Paston/PA via AP)

LONDRES.- Filip Hrgovic encajó golpe tras golpe antes de detener a Moses Itauma en el noveno asalto el sábado, la primera derrota para el boxeador británico de 21 años y con lo que Hrgovic conquistó el vacante título mundial de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo.

La esquina de Itauma tiró la toalla mientras era castigado contra las cuerdas, lo que convirtió al Hrgovic, de 34 años, en el primer campeón croata de peso pesado.

Itauma nunca había necesitado pasar del sexto asalto en sus primeras 14 peleas profesionales y se cansó visiblemente después de tomar el control de los primeros asaltos. Hrgovic soportó una andanada de golpes incluso después de haber sido derribado en el segundo asalto.

Los rivales intercambiaron golpes en el octavo y el noveno antes de que la quijada de granito de Hrgovic se impusiera.

“Estaba perdiendo cada asalto. Me superaron boxísticamente. Y no sé de dónde saqué energía. Miren, la quijada es importante”, afirmó Hrgovic.

Hrgovic mejoró su marca a 22-1 y frenó el rápido ascenso de Itauma, quien intentaba convertirse en el campeón de peso pesado más joven desde que Mike Tyson, con 20 años, detuvo a Trevor Berbick en 1986.

Itauma no podía mantenerse en pie después de que terminó el combate y fue atendido por personal médico antes de ser ayudado a salir del ring.

“Es un peleador increíble. Yo soy el presente. Y él definitivamente es el futuro”, admitió Hrgovic. “Es el mejor con el que he estado en el ring. Pero necesita más experiencia. Se quedó sin gasolina”.

¿Pelea de unificación a continuación?

El promotor Frank Warren señaló después del combate que Hrgovic tiene previsto pelear a continuación contra el cubano Frank Sanchez, pero el propio croata manifestó que, él quiere enfrentar al campeón de la OMB Daniel Dubois y luego al monarca del CMB Agit Kabayel —ambos estaban junto al ring en el O2 Arena.

“Quiero la unificación. Frank Sanchez esperará”, expresó.

La única derrota de Hrgovic fue ante Dubois en 2024. En aquella ocasión, Hrgovic sangraba por cortes profundos sobre los ojos cuando el médico junto al ring recomendó que se detuviera la pelea.