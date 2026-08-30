Mantiene América invicto y liderato tras vencer al Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Ícaro da Conceição se estrenó como goleador en el fútbol mexicano con el tanto que encaminó este sábado la victoria del líder América 2-0 sobre Puebla, que extendió su paso invicto en el torneo Apertura de la Liga MX.

El brasileño de 19 años sacó un potente disparo desde fuera del área que, tras ser desviado por la defensa, terminó en el fondo de las redes a los 24 minutos.

Brian Rodríguez selló el triunfo a los 77 minutos con una soberbia definición: recibió el balón por el sector izquierdo, recortó hacia el centro perfilándose en los linderos del área y sacó un impecable disparo colocado al poste lejano.

El conjunto azulcrema apostó por las rotaciones e incluyó a varios jóvenes en su alineación titular, con la mirada puesta en el compromiso de media semana ante Rayados de Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup.

Las Águilas no resintieron las ausencias en su cuadro titular y alcanzaron seis jornadas sin conocer la derrota, afianzándose en la cima de la clasificación al sumar su quinta victoria y 16 unidades.

Por su parte, La Franja sufrió su segundo descalabro del torneo y cayó a la octava posición, donde permanece con 10 puntos.

En el complemento ingresó el uruguayo Rodríguez, quien antes de marcar su gran anotación, hizo una jugada muy similar, pero estrelló su disparo rasante en el poste. Minutos después celebró su segundo tanto del torneo.

Bajo el mando del estratega uruguayo Guillermo Almada, las Águilas acumulan 10 partidos oficiales sin derrota (ocho triunfos y dos empates), consolidando una propuesta que prioriza el talento joven para contar con un plantel amplio y competitivo.

América retomará la actividad el próximo miércoles 2 de septiembre, cuando se mida a Rayados en la segunda semifinal de la Leagues Cup en Carson, California.

Gallos golea 3-1 a domicilio al Atlas

Santiago Homenchenko lució con un doblete (39′ y 70′, este último de penal) y Carlo García selló la cuenta (76′) para que los Gallos Blancos del Querétaro se impusieran 3-1 en su visita al Atlas, que había descontado previamente por la vía de un autogol del propio García (42′).

Esta victoria catapulta a Querétaro al sexto lugar con 10 unidades. En tanto, la escuadra rojinegra, que sufrió la expulsión de Manuel Capasso al minuto 51, permanece provisionalmente en el tercer sitio con 12 puntos.