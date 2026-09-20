Ferran Torres llega a 7 goles en 6 partidos con el PSG

Marquinhos del Paris Saint-Germain celebra con Ferran Torres su segundo en el encuentro ante el Marsella en la Ligue 1 el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Philippe Magoni)

Marquinhos del Paris Saint-Germain celebra con Ferran Torres su segundo en el encuentro ante el Marsella en la Ligue 1 el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Philippe Magoni)

El suplente Ferran Torres anotó su séptimo gol en seis partidos para el PSG y el capitán Marquinhos marcó el gol de la victoria en un triunfo el domingo 2-1 en Marsella en la Ligue 1.

La quinta derrota consecutiva del Marsella en todas las competiciones lo dejó penúltimo en la clasificación. El campeón defensor PSG subió al sexto puesto, a cinco puntos del líder Mónaco de cara al parón internacional.

El Marsella se quedó con 10 hombres a los 77 minutos cuando el capitán Timothy Weah fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla.

El recién ascendido Elversberg, sacó un empate de visita el domingo 0-0 con el Schalke después de que empezó la temporada de la Bundesliga con dos victorias consecutivas antes de caer ante el Bayern Munich el fin de semana pasado.

También el domingo, Miguel Gutiérrez anotó y dio una asistencia en el gol de Patrik Schick, mientras el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Leipzig en casa para subir al quinto puesto.

El Napoli vuelve a atascarse en Italia, la Juventus gana

El discreto inicio del Napoli bajo el mando de Massimiliano Allegri continuó tras un empate 1-1 de visita ante la Fiorentina. El Napoli suma hasta ahora solo dos victorias en seis partidos en todas las competiciones. La Fiorentina había conseguido sus primeros puntos la semana pasada en su primer partido bajo Paolo Vanoli.

La Juventus venció 2-0 al Atalanta con goles de Francisco Conceição y Gleison Bremer, y puso fin a una racha de dos partidos sin ganar en la Serie A, y el AC Milan derrotó al Lecce 3-0 .