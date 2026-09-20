“Resident Evil” encabeza venta en taquillas

Esta imagen difundida por Sony Pictures muestra a Austin Abrams en una escena de la película "Resident Evil". (Sony Pictures vía AP)

Esta imagen difundida por Sony Pictures muestra a Austin Abrams en una escena de la película "Resident Evil". (Sony Pictures vía AP)

“Resident Evil”, de Zach Cregger, le dio un impulso a la taquilla norteamericana en su primer fin de semana en los cines. El estreno de Sony Pictures recaudó 60 millones de dólares en ventas de entradas en 3.684 salas de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

Se trata del mejor resultado para la franquicia inspirada en el videojuego —de la que ha habido siete películas previas desde 2002— y para el cineasta detrás de “Weapons” y “Barbarian”. También supera lo que la mayoría de las películas anteriores recaudaron durante toda su exhibición nacional. La única excepción es “Resident Evil: Afterlife”, estrenada en 2010, que cerró con 60,1 millones de dólares, sin ajustar por inflación.

En “Resident Evil”, de Cregger, Austin Abrams (quien también tuvo un papel clave en “Weapons”) interpreta a un mensajero médico cuyo último trabajo de la noche lo lleva a enfrentarse a criaturas infectadas en Raccoon City. Las reseñas fueron abrumadoramente positivas; actualmente ostenta un 95% en Rotten Tomatoes.

El público fue principalmente masculino (66%) y menor de 35 años (75%), según encuestas de salida de PostTrak, y le otorgó una calificación B+ en CinemaScore. Las películas anteriores de Cregger han desafiado mucha de la lógica de taquilla en lo que respecta al cine de terror, cuyas ganancias suelen concentrarse al inicio y caer con fuerza después del primer fin de semana. “Barbarian” recaudó más de 46 millones de dólares con un presupuesto inferior a 5 millones. “Weapons” hizo 270 millones de dólares con un presupuesto de 38 millones.

“Zach Cregger es un nombre conocido en el mundo del terror”, señaló Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak. “Hay ciertos directores que se convierten en la estrella de la película”.

Según se informó, “Resident Evil” costó 75 millones de dólares producirla, cifra que no incluye los gastos de mercadotecnia y promoción. En el mercado internacional, recaudó 48,3 millones de dólares, lo que llevó su arranque global a 108,3 millones.

“Zach Cregger más una gran franquicia equivale a mucho dinero. Y logró que se sintiera fresca y nueva”, dijo Dergarabedian.

De acuerdo con Rentrak, las películas de terror este año, incluidos éxitos como “Obsession” y “Backrooms”, han generado más de 1.100 millones de dólares en la taquilla nacional.

El segundo lugar fue para “Practical Magic 2”, que cayó un 59% respecto de su tibio fin de semana de estreno, con 12,2 millones de dólares en 4.163 salas de Norteamérica. Otros 7 millones de dólares provenientes de funciones internacionales elevan su acumulado global a 76,8 millones.

“Spider-Man: Brand New Day” quedó en tercer lugar con 6,5 millones de dólares en su octavo fin de semana, lo que impulsó su total nacional a 944,5 millones. “The Odyssey”, en su décimo fin de semana en cines, sumó otros 4,9 millones para quedarse con el cuarto puesto. “Coyote vs. Acme” completó los cinco primeros con 4,5 millones de dólares.

Un estreno limitado destacado fue “The History of Concrete”, un documental del comediante John Wilson, que recaudó 90.000 dólares en una sola pantalla (el IFC Center de Nueva York). La única película que recaudó más en un solo fin de semana en ese recinto fue “Parasite”, que obtuvo 119.407 dólares.

Top 10 de películas por taquilla nacional

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Resident Evil”, 60 millones de dólares.

2. “Practical Magic 2”, 12,2 millones de dólares.

3. “Spider-Man: Brand New Day”, 6,5 millones de dólares.

4. “The Odyssey”, 4,9 millones de dólares.

5. “Coyote vs. Acme”, 4,5 millones de dólares.

6. “Runner”, 3,2 millones de dólares.

7. “Daniel and the Fiery Furnace”, 3,1 millones de dólares.

8. “Transformers: The Movie” (reestreno por el 40º aniversario), 3,1 millones de dólares.

9. “The Weight”, 2,3 millones de dólares.

10. “Buddy”, 1,9 millones de dólares.