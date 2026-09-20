Aborda Ed Sheeran crisis en Gaza durante concierto en Filadelfia

El cantante habló sobre unidad y libertad de expresión tras la salida de Macklemore como telonero

Manifestantes pro-palestinos, a la derecha, pasan junto a contramanifestantes durante una protesta antes de un concierto de Ed Sheeran en Filadelfia, sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Allie Ippolito)

Manifestantes pro-palestinos, a la derecha, pasan junto a contramanifestantes durante una protesta antes de un concierto de Ed Sheeran en Filadelfia, sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Allie Ippolito)

FILADELFIA.- Ed Sheeran abrió un concierto el sábado con comentarios sobre Gaza después de que la polémica girara en torno a su gira y los grupos teloneros se retiraran en solidaridad con el telonero Macklemore, quien fue apartado tras hacer comentarios pro-palestinos en el escenario.

Sheeran comenzó el concierto solo en el escenario, sin teloneros, pero más adelante en el espectáculo se unieron otros músicos.

Sheeran dijo que quiere que su música y sus espectáculos traten sobre unidad y humanidad, no sobre política. Pero dijo que los ataques en Israel del 7 de octubre de 2023 fueron horribles y que lo que está ocurriendo en Gaza es “catastrófico e injustificable”.

“No quiero decepcionar a los fans, y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha puesto en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta”, dijo Sheeran durante su actuación en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Los comentarios ante un estadio casi lleno llegaron tras una semana tumultuosa que comenzó con el rapero Macklemore, el telonero original de Sheeran en Estados Unidos, siendo eliminado tras exclamar “Free Palestine” durante un concierto el 5 de septiembre en Nueva Jersey.

Sheeran ha dicho que no fue responsable de la decisión, que se produjo a instancias del propietario de los New England Patriots, Robert Kraft. Su empresa posee un estadio donde la gira de Sheeran estaba programada para el viernes.