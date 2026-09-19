Salma Hayek se reencuentra con buenos amigos en “Without Blood”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Protagonizar el filme de Angelina Jolie “Without Blood” se convirtió en un asunto de amigos para Salma Hayek Pinault.

Buena parte del elenco es mexicano, incluyendo a Hayek, Demián Bichir (Tito), Luis Alberti (El Conde) y Alfredo Herrera (Manuel Roca). También está el argentino Juan Minujín (Salinas) y en los créditos técnicos el hijo de Jolie, Pax, como asistente de dirección.

Hayek y Jolie habían protagonizado “Eternals” de 2021 y se volvieron buenas amigas, pues además de filmar “Without Blood”, el año pasado fueron vistas juntas en Veracruz, estado natal de Hayek, donde la actriz mexicana filma “Arena”.

“Es una de mis mejores amigas, así es que se sentía, aunque habláramos en inglés, se sentía mucho hogar ahí adentro”, dijo la actriz sobre el ambiente en el rodaje.

“Without Blood”, que se estrena este fin de semana en cines de Estados Unidos, es un proyecto para el que Jolie está totalmente involucrada: Escribe, dirige y produce. Es su sexto largometraje en una carrera que incluye títulos como “In the Land of Blood and Honey” (“En tierra de sangre y miel”), “Unbroken” (“Inquebrantable”) y “First They Killed My Father” (“Primero asesinaron a mi padre”).

La historia de “Without Blood” ocurre en un país no determinado tras una cruel guerra; está basada en el libro del autor italiano Alessandro Baricco “Senza sangue” (“Sin sangre”) y explora temas como la violencia, la venganza y la lucha por romper su ciclo a través de la vida de Nina (Hayek) una niña que atestigua el asesinato de su familia y crece aprisionada por el crimen organizado.

“Pareciera como que nunca tuvo la oportunidad de realmente tomar sus propias decisiones, sino que siempre fueron hombres los que tomaron las decisiones por ella”, dijo Hayek. “Al final de cuentas, es una historia donde, cuando ella se empodera, busca la venganza, pero se da cuenta de que eso no la sana”.

A pesar del intento por diluir la identidad de la historia, los paisajes italianos y el elenco dan una sensación de retratar el México postrevolucionario. Y en las largas escenas de diálogo entre Nina y Tito (Bichir) se puede sentir la complicidad entre ambos protagonistas. Hayek destacó que ella y el nominado al Oscar por su papel en “A Better Life” (“Una vida mejor”) se conocen desde hace décadas.

“Aunque no es México, acaba sintiéndose como hogar para nosotros”, dijo Hayek. “Y aunque no es español, de todos modos, sí nos sentimos en casa”.

El filme ha tenido un proceso largo para llegar al público. Se rodó en 2022 (en los créditos aparece un equipo de control de COVID-19), y se estrenó en 2024 en el Festival de Cine de Toronto.

A pesar del tiempo transcurrido, Hayek recordó con mucho detalle las indicaciones de Jolie sobre el estado emocional de su personaje y cómo logró lidiar con él.

“Angelina quería que el dolor estuviera atrapado. Y eso no se puede actuar mal. Eso es algo que de verdad tienes que sentir”, dijo. “A veces le lloraba tantito y luego ella me abrazaba y a veces nada más nos agarrábamos la mano en silencio… Sabes que no estás sola en esos momentos. Que tienes a alguien con quien reírte de que estás loca porque estás pasando por esto”.

Con los días de rodaje, Hayek logró tener un ritmo y cierta distancia emocional con su personaje, por lo que le era más fácil entrar y salir de la historia de Nina. Tras las horas en el set, no era raro que tuvieran tiempo de disfrutar para ir al cine o a otra parte con Jolie o Demián.

“Teníamos a nuestros hijos ahí”, dijo. “Me sentía muy a salvo en esa situación, con esta gente, con Demian y con ella”.

Hayek, nominada al Oscar por “Frida” de 2002, planea retomar su faceta como directora con “Arena”, la cual será filmada en los estados mexicanos de Quintana Roo y Veracruz. La película es protagonizada por Yura Borisov (“Anora”) y Cara Delevingne (“Club Kid”); es descrita como una historia de amor prohibido y una aventura romántica.

Para este filme, Hayek se asociará con Jolie como productora. Previamente había dirigido la película para televisión The Maldonado Miracle en 2003 y los videos musicales “Te Amo Corazón” de Prince y “Wicked Evolution: Nada se compara” de Jada Pinkett Smith.