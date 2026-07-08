Mantiene huevo precios bajos

Otros productos como el chile, tomate y limón también descendieron en sus costos

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, mantiene sus precios bajos oscilando desde los 46 hasta los 69 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano redujo su valor al pasar de 45 a 43 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 37 a 36 pesos el kilo, mientras que el chile serrano pasó de 33 a 32 pesos el kilo, el chile jalapeño bajó de 29 a 27 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 14 a 12 pesos el kilo, la papa morena sigue a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, también repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, pasó de 18 a 22 pesos el kilo y, el aguacate, se mantiene a 70 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña pasó de 29 a 30 pesos el kilo.