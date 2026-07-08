Trump dice que EU prepara para más ataques contra Irán

“Para mí, creo que se acabó”, respondió Trump cuando se le preguntó sobre el estatus del alto el fuego

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos se preparaba para otra noche de ataques contra Irán, apenas horas después de expresar que el alto el fuego había acabado tras los ataques iraníes contra sitios militares estadounidenses en el golfo Pérsico.

“Los golpeamos muy duro anoche”, respondió Trump cuando se le preguntó sobre un posible regreso a las hostilidades. “Probablemente los golpearemos duro otra vez esta noche”.

Trump hizo el comentario en Ankara, Turquía, al margen de una cumbre de la alianza militar de la OTAN. Señaló que los ataques son en respuesta por los ataques iraníes a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz.

“Se están comportando muy mal”, dijo sobre Irán, acusando al país de lanzar drones y un misil contra barcos.

Los ataques han amenazado repetidamente el frágil alto el fuego, pero las declaraciones de Trump añaden nueva incertidumbre, y el precio del petróleo se disparó tras su intervención. Un conflicto renovado podría afectar a Oriente Medio y probablemente volvería a paralizar los envíos de crudo y gas a través del estrecho, que son cruciales para la economía global.

“Para mí, creo que se acabó”, respondió Trump cuando se le preguntó sobre el estatus del alto el fuego. Añadió que los representantes estadounidenses pueden continuar las negociaciones, pero puso en duda el resultado. “Pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo”, manifestó.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar tras el funeral de varios días del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero en los primeros compases de la guerra. Se suponía que el funeral, que termina el jueves, sería un periodo de menor tensión.

Las conversaciones tienen como objetivo centrarse en las cuestiones más complicadas, como la reapertura total del estrecho y el desmantelamiento del controvertido programa nuclear de Teherán.

“El tiempo del acoso y la extorsión ha terminado”, escribió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. “No conduce a nada. No cedemos”.

Ataques nocturnos contra Irán

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que sus fuerzas lanzaron los ataques “para imponer costos elevados por apuntar y atacar a la navegación comercial tripulada por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

Según explicó, alcanzó objetivos iraníes, incluyendo sistemas de defensa antiaérea, radares y más de 60 embarcaciones pequeñas utilizadas por la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán.

Esas embarcaciones han sido clave a la hora de hostigar a los buques en el estrecho, por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. La capacidad de Irán para paralizar casi por completo la navegación en la vía marítima durante la guerra resultó ser su mayor ventaja estratégica, ya que el alza de la energía, los fertilizantes y los alimentos presionó a Washington para alcanzar un acuerdo. El miércoles, el precio del crudo Brent, el estándar internacional, se disparó más de 5% tras las palabras de Trump.

El ejército estadounidense sigue “posicionado y preparado para exigir cuentas a Irán cuando el acuerdo no se respete ni se cumpla”, añadió señalando que esta ofensiva había terminado.

Medios estatales iraníes informaron del sonido de explosiones en varios lugares, incluyendo en Bandar Mahshahr, donde murió un miembro de la Guardia. También reportaron ataques en Bushehr, donde se encuentra el complejo de la planta de energía nuclear de Irán.

Baréin, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y Kuwait, donde hay fuerzas militares estadounidenses, emitieron alertas de misiles el miércoles por la mañana. La Guardia difundió un comunicado en el que reconoció haber apuntado contra instalaciones militares de Washington en ambos países.

Kuwait dijo que interceptó dos misiles balísticos y 13 drones lanzados por Irán. Su Ministerio de Electricidad reportó que varias líneas quedaron fuera de servicio debido a la caída de fragmentos de metralla.

A finales del mes pasado se produjo una oleada similar de ataques iraníes a la navegación y bombardeos estadounidenses en represalia, un episodio que también provocó ataques de la República Islámica contra Baréin y Kuwait. Los del miércoles coinciden además con la visita de Trump a Turquía para participar una cumbre de la alianza militar de la OTAN.

Anwar Gargash, un alto diplomático de Emiratos Árabes Unidos, calificó los ataques iraníes contra Baréin y Kuwait del miércoles como “un claro indicador de que Teherán sigue siendo incapaz de comprometerse con los requisitos de la desescalada y pasar página de la guerra”.

EEUU revoca licencia para venta de petróleo iraní

Antes de los ataques, Estados Unidos también revocó una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional. Esto pausó las sanciones estadounidenses y permitió a Teherán, por primera vez en años, realizar abiertamente ventas de crudo a cambio de dólares estadounidenses. Desde hace tiempo se sospechaba que Irán vendía petróleo sancionado a China por debajo del precio de mercado.

La decisión se tomó después de los ataques contra la navegación. Un petrolero pasaba frente a la costa de Omán cuando fue alcanzado y se incendió, según reportó el centro de la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico. La televisora estatal iraní dijo que el buque fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente el asalto.

Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, dijo que el petrolero transportaba gas natural qatarí y lo calificó como un “ataque inaceptable” contra la navegación internacional y la seguridad energética global. Señaló que Qatar, que ha sido un mediador clave junto con Pakistán en las conversaciones, considera a Irán “plenamente responsable en términos legales”.

Las otras dos embarcaciones sufrieron algunos daños, pero no hubo heridos y ambas continuaron su ruta por el estrecho, indicó la agencia.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de su pacto provisional, permitir el paso de buques sin coste durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar la ruta de las embarcaciones y luego cobrarles por el paso, lo que trastocaría décadas de práctica en la vía marítima. Los barcos alcanzados el martes parecían estar usando una ruta próxima a la costa de Omán, en lugar de la ordenada por Teherán.

Estados Unidos y muchos países árabes del golfo Pérsico afirman que no aceptarán que Teherán cobre por el paso a través del estrecho.

Servicios funerarios por Jamenei en Irak

Las ceremonias fúnebres de Jamenei se celebraban el miércoles en la ciudad iraquí de Nayaf. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asiste al acto con otros funcionarios iraníes e iraquíes, incluido el primer ministro de Irak, Ali Falah al-Zaidi. Más tarde habrá oraciones fúnebres en el santuario del imán Hussein en Kerbala.

Jamenei será devuelto luego a Irán para ser enterrado el jueves en el santuario del imán Reza en Mashhad, su lugar de nacimiento.