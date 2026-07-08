En 12 episodios, Monclova superó 3-2 a Tecos

Emocionante inicio de serie en Nuevo Laredo fue para Acereros en extrainnings

Nuevo Laredo, Tam.- Con sencillo de Magneuris Sierra en la alta de la decimosegunda entrada, Acereros de Monclova definió la pizarra en su favor 3 carreras por 2 sobre Tecos de los Dos Laredos en emocionante comienzo de serie en el Parque La Junta, donde el pitcheo de ambos equipos se brindó ofreciendo pocas alternativas para las ofensivas rivales.

Por la visita, Leonardo Heras disparó par de hits en tres turnos, con la carrera del gane anotada. El receptor fronterizo, Alejandro Flores, se fue de 4-2 con producida y anotada al conectar cuadrangular que mantenía igualadas las cosas en el inning 11.

El triunfo fue para Iván Armstrong (3-0, 2.23) con una entrada de labor, de una carrera, par de imparables, una base por bolas y dos ponches. Christian Cosby (1, 7.58) consiguió el rescate trabajando el episodio 12, de un hit permitido y un abanicado.

Franklyn Kilomé (0-1, 5.79) fue el derrotado para los de casa con la carrera de la diferencia aceptada en un inning, de dos hits, par de ponches y una base por bolas.

Alan Trejo adelantaba a Monclova (34-33) en el quinto rollo con hit al jardín izquierdo que producía a Juan Mora ante lanzamientos del abridor local Roenis Elías.

Hasta el octavo acto, Tecos (26-41) pudo igualar las cosas a 1 luego de que tras dos outs, Zoilo Almonte conectaba doblete por el bosque central ante el relevo de Robinson Martínez, dando paso al corredor emergente Alan López, quien anotaba gracias sencillo de José Rodríguez al jardín izquierdo.

Ante el cubano Leam Méndez, Acereros se adelantaba 2-1 en el capítulo 11 con el corredor emergente Jecksson Flores robándose el plato mientras bateaba Rusber Estrada.

La rápida respuesta de los Binacionales se dio en el cierre de dicha entrada con vuelacercas solitario de Alejandro Flores al sector izquierdo, sufriendo la igualada a 2 Iván Armstrong.

Con Franklyn Kilomé en el cerrito, la ‘Furia Azul’ puso el 3-2 definitivo en los spikes de Leonardo Heras, quien iniciaba el inning 12 con base por bolas recibida, anotando posteriormente con sencillo de Magneuris Sierra al jardín de en medio.

Christian Cosby bajó la persiana, evitando daño con ponche incluido a pesar de permitir imparable de Alan López.

El zurdo Roenis Elías (5.0IP, 3H, 1CL, 2BB, 7K) enfrentaba a Wilmer Ríos (6.0IP, 4H, 3BB, 5K) en el duelo de abridores.

Fueron 16 los lanzadores utilizados durante la jornada de 4 horas y 13 minutos en el Parque La Junta. Nueve serpentineros de los locales, por siete visitantes.

Este miércoles 8 de julio la serie continúa en el Uni-Trade Stadium a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos), con el pitcheo abridor local de Adrian de Horta (0-1, 6.69) ante el también derecho Jackson Goddard (3-1, 4.31).

PG: Iván Armstrong (3-0, 2:23); PP: Franklyn Kilomé (0-1, 5.79); SV: Christian Cosby (1, 7:58); HR: Alejandro Flores 1 (T2L).