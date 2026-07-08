Exhorta SSPT a reforzar seguridad digital contra suplantación de identidad

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, exhortó a la población a reforzar las medidas de seguridad digital para prevenir fraudes relacionados con la suplantación de identidad, una modalidad delictiva que busca obtener información personal y financiera mediante engaños.

Como parte de las acciones de prevención, la corporación recomendó no compartir datos personales, información bancaria ni códigos de verificación con personas desconocidas o a través de medios no oficiales. Asimismo, pidió verificar siempre la identidad de quien establece contacto utilizando únicamente los canales oficiales de instituciones públicas, empresas o entidades financieras.

La dependencia también llamó a desconfiar de mensajes, llamadas o correos electrónicos que generen un sentido de urgencia o soliciten información confidencial, ya que este tipo de estrategias son utilizadas con frecuencia por ciberdelincuentes para engañar a las víctimas.

Entre las recomendaciones emitidas destaca evitar abrir enlaces sospechosos y acceder únicamente a sitios oficiales para realizar trámites, consultas o transacciones, además de activar la verificación en dos pasos en las cuentas digitales para fortalecer la protección de la información.

La Guardia Estatal Cibernética señaló además la importancia de mantener actualizados los dispositivos electrónicos y las aplicaciones, ya que las actualizaciones de seguridad contribuyen a reducir riesgos frente a amenazas cibernéticas.

En caso de detectar un posible intento de fraude o suplantación de identidad, la SSPT pidió reportar de inmediato el hecho tanto a la institución afectada como a las autoridades competentes, con el propósito de prevenir nuevos casos y facilitar las investigaciones correspondientes.

La ciudadanía que requiera orientación o asesoría en materia de seguridad digital puede comunicarse con la Guardia Estatal Cibernética al teléfono 834 318 62 32, extensión 16099, donde personal especializado brinda atención y apoyo ante incidentes relacionados con delitos informáticos.