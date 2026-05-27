Superan Bravos a Boston con explosiva noche de Michael Harris

Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, festeja luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Medias Rojas de Boston, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)

Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, festeja luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Medias Rojas de Boston, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)

BOSTON.- Michael Harris II conectó cuatro hits, incluido un jonrón de dos carreras; Matt Olson añadió otro cuadrangular de dos anotaciones y los Bravos de Atlanta resistieron para superar el martes 7-6 a los Medias Rojas de Boston.

La victoria puso fin a una racha de dos tropiezos para los Bravos, que han vencido a los Medias Rojas en tres de sus cuatro enfrentamientos esta temporada. Fue el noveno juego de cuatro hits en la carrera de Harris y su segundo de la campaña.

Atlanta llegó con ventaja de 7-4 al noveno capítulo, cuando la situación se puso un poco tensa.

Boston abrió la entrada con un sencillo de Mickey Gasper y un doble de Nick Sogard ante el cubano Raisel Iglesias.

Isiah Kiner-Falefa recortó la diferencia a una carrera con un sencillo de dos anotaciones, seguido por un hit corto del mexicano Jarren Durán. Ceddanne Rafaela conectó un rodado para un out forzado en tercera.

Luego, el venezolano Wilyer Abreu pegó un toque suave de regreso a Iglesias para terminar el juego.

El abridor Spencer Strider (3-0) trabajó poco más de cinco entradas, permitiendo tres carreras con tres hits, incluidos dos jonrones. Iglesias consiguió su noveno salvamento.

Jarren Duran, Ceddanne Rafaela e Isiah Kiner-Falefa conectaron jonrón por Boston, que ha perdido sus últimos cuatro encuentros. El abridor venezolano Ranger Suárez (2-3), duró cinco entradas y tres bateadores, permitiendo cinco carreras con seis hits, incluido el jonrón.