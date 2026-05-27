Golea Flamengo a Cusco y avanza invicto a octavos

Estudiantes clasificó dramáticamente tras vencer al Medellín con anotación validada por el VAR al final

CIUDAD DE MÉXICO.- Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, goleó el martes 3-0 a Cusco y ratificó su condición de favorito al finalizar la fase de grupos invicto y con el mejor registro entre los clasificados a octavos de final.

El equipo brasileño se impuso con dos goles de Bruno Henrique y un penal de Lucas Paquetá en los últimos 10 minutos del encuentro.

Flamengo, que ganó su cuarto título el año pasado en la final ante Palmeiras, finalizó como líder destacado del Grupo A con 16 puntos y una diferencia de goles de +12. Aspira a cerrar como puntero de la tabla general. Los únicos equipos que pueden alcanzar esta cifra son Rosario Central (que tiene 13 puntos y +9) e Independiente Rivadavia (13 puntos y +7).

Rosario Central enfrentará este miércoles a Independiente del Valle en Ecuador, mientras que Rivadavia visitará a Bolívar.

Además del Mengao, llegaron clasificados a la sexta y última fecha de la fase de grupos Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol, Independiente del Valle, Coquimbo Unido, Liga de Quito y Cerro Porteño.

El sorteo de octavos de final de la competición se realizará el próximo viernes en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.

Tras la pausa por el Mundial, las fases eliminatorias comenzarán entre el 11 y el 13 de agosto con los choques de ida, mientras las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo salió con el objetivo de dejar atrás la derrota de 3-0 sufrida el pasado fin de semana ante Palmeiras, que lo alejó a siete unidades del liderato del Brasileirao que ostenta del Verdao.

Luego de oír algunos silbidos de su hinchada, el cuadro carioca despertó en el tramo final del compromiso.

Bruno Henrique abrió el marcador a los 80 minutos tras empujar un balón suelto en el área chica.

El delantero del Mengao firmó su segunda anotación a los 84 con un disparo colocado luego de recibir un pase filtrado de Gonzalo Plata.

Paquetá sentenció el trámite con una pena máxima a los 90.

En el otro encuentro del grupo, Estudiantes de La Plata consiguió la clasificación al doblegar 1-0 a Independiente Medellín.

El único tanto del choque llegó a los 91 minutos con un cabezazo de Mikel Amondarain. El gol había sido anulado en principio por fuera de juego, pero la acción fue corregida tras la intervención del videoarbitraje.

Con su triunfo agónico, el Pincha, tetracampeón del torneo, avanzó con nueve puntos, mientras que Medellín quedó con siete y deberá conformarse con competir en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Tolima avanza con empate contra Universitario

Deportes Tolima igualó 0-0 en su visita a Universitario y amarró la segunda posición del Grupo B.

El elenco colombiano logró el objetivo en Lima con un aplicado orden táctico, que le permitió llegar a ocho puntos y superar a Nacional por el criterio de enfrentamientos directos.

Coquimbo acabó en la punta con 10 unidades a pesar de caer 1-0 ante Nacional.

El único tanto de los uruguayos, que continuarán su recorrido en la Sudamericana, fue obra de Maximiliano Gómez a los siete minutos.

Nacional terminó con 10 jugadores por la expulsión de Tomás Viera en el descuento de la primera parte.